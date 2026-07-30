Атака рф на Львов: погибший, которого нашли под завалами, оказался 35-летним сотрудником полиции
Киев • УНН
Спасатели деблокировали тело 35-летнего Владимира Шандры, работника полиции Львовщины, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Во Львове под завалами дома на улице Патона спасатели деблокировали тело 35-летнего Владимира Шандры — сотрудника полиции Львовщины. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
К сожалению, имеем подтвержденную трагическую весть. Под завалами дома на улице Патона спасатели деблокировали тело 35-летнего Владимира Шандры — сотрудника полиции Львовщины
Городской голова Львова выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
Во Львове из-под завалов дома после удара рф извлекли тело погибшего, там могут быть еще люди30.07.26, 16:27 • 30257 просмотров