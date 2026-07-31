Украина потеряла около 50 тысяч солдат на поле боя - Зеленский

Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих на поле боя, а 400 тысяч украинских военных получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Детали

Комментируя потери украинской стороны, Владимир Зеленский отметил, что Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих на поле боя.

Будем честны, я не хочу быть слишком откровенным об этом, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. Итак, у нас около 50 000 погибших солдат и примерно 400 000 раненых, и есть огромное количество пропавших без вести - заявил президент Украины.

Напомним

Американский Центр стратегических и международных исследований опубликовал отчет с оценкой суммарных потерь вооруженных сил Украины и россии за время полномасштабной войны. Согласно данным экспертов, масштаб человеческих потерь агрессора превышает показатели любых конфликтов с участием ведущих государств мира со времен Второй мировой войны.