Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив звіт із оцінкою сумарних втрат збройних сил України та росії за час повномасштабної війни. Згідно з даними експертів, масштаб людських втрат агресора перевищує показники будь-яких конфліктів за участю провідних держав світу з часів Другої світової війни. Про це пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків центру, загальна кількість російських втрат убитими та пораненими з лютого 2022 року сягнула позначки в 1,2 млн осіб. Із цього числа безпосередньо загиблими вважаються приблизно 325 тис. військовослужбовців. Ці цифри загалом збігаються з даними розслідувань на основі відкритих джерел, які вказують на діапазон загиблих від 254 800 до 368 100 осіб, особливо з урахуванням підрозділів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Після Другої світової війни жодна провідна держава світу і близько не зазнавала подібних втрат у будь-яких війнах – наголошують автори доповіді CSIS.

Експерти також зауважують, що підрахунок поранених є складним завданням, оскільки російських солдатів часто відправляють на фронт повторно після лікування, де вони отримують нові ушкодження.

Статистика втрат Сил оборони України

Щодо української сторони, CSIS наводить цифри загальних втрат (убиті та поранені) у межах від 500 тис. до 600 тис. осіб. Кількість безпосередньо загиблих захисників України оцінюється в діапазоні від 100 тис. до 140 тис. військовослужбовців. Попри значні цифри, співвідношення втрат свідчить про вищу ціну, яку платить агресор під час наступальних операцій.

Аналітики підкреслюють, що ці дані є оціночними та базуються на сукупності офіційних заяв, супутникових знімків кладовищ, некрологів у соціальних мережах та розвідувальних даних. Обидві сторони продовжують зазнавати інтенсивних втрат на тлі затяжного характеру бойових дій та використання масованих артилерійських обстрілів і атак дронів.

