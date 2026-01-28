$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 32 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 17321 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 32740 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 26341 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 39922 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 25903 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 45040 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24171 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18063 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 38091 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
99%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 14843 перегляди
Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп27 січня, 18:25 • 6750 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики Photo27 січня, 19:27 • 7102 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори22:31 • 6982 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського23:29 • 5694 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 39936 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 30719 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 45045 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 45449 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 38094 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 14865 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 14996 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 22591 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 26755 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 34167 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінив сумарні втрати РФ у 1,2 млн осіб, з яких 325 тис. загиблих. Україна втратила до 600 тис. військових, з яких 100-140 тис. загиблих.

Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив звіт із оцінкою сумарних втрат збройних сил України та росії за час повномасштабної війни. Згідно з даними експертів, масштаб людських втрат агресора перевищує показники будь-яких конфліктів за участю провідних держав світу з часів Другої світової війни. Про це пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків центру, загальна кількість російських втрат убитими та пораненими з лютого 2022 року сягнула позначки в 1,2 млн осіб. Із цього числа безпосередньо загиблими вважаються приблизно 325 тис. військовослужбовців. Ці цифри загалом збігаються з даними розслідувань на основі відкритих джерел, які вказують на діапазон загиблих від 254 800 до 368 100 осіб, особливо з урахуванням підрозділів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Після Другої світової війни жодна провідна держава світу і близько не зазнавала подібних втрат у будь-яких війнах

– наголошують автори доповіді CSIS.

Експерти також зауважують, що підрахунок поранених є складним завданням, оскільки російських солдатів часто відправляють на фронт повторно після лікування, де вони отримують нові ушкодження.

Статистика втрат Сил оборони України

Щодо української сторони, CSIS наводить цифри загальних втрат (убиті та поранені) у межах від 500 тис. до 600 тис. осіб. Кількість безпосередньо загиблих захисників України оцінюється в діапазоні від 100 тис. до 140 тис. військовослужбовців. Попри значні цифри, співвідношення втрат свідчить про вищу ціну, яку платить агресор під час наступальних операцій.

ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"19.01.26, 07:31 • 5965 переглядiв

Аналітики підкреслюють, що ці дані є оціночними та базуються на сукупності офіційних заяв, супутникових знімків кладовищ, некрологів у соціальних мережах та розвідувальних даних. Обидві сторони продовжують зазнавати інтенсивних втрат на тлі затяжного характеру бойових дій та використання масованих артилерійських обстрілів і атак дронів. 

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський26.01.26, 20:44 • 3764 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна