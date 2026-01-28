Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал отчет с оценкой суммарных потерь вооруженных сил Украины и России за время полномасштабной войны. Согласно данным экспертов, масштаб человеческих потерь агрессора превышает показатели любых конфликтов с участием ведущих государств мира со времен Второй мировой войны. Об этом пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков центра, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с февраля 2022 года достигло отметки в 1,2 млн человек. Из этого числа непосредственно погибшими считаются примерно 325 тыс. военнослужащих. Эти цифры в целом совпадают с данными расследований на основе открытых источников, которые указывают на диапазон погибших от 254 800 до 368 100 человек, особенно с учетом подразделений самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

После Второй мировой войны ни одно ведущее государство мира и близко не несло подобных потерь в каких-либо войнах – отмечают авторы доклада CSIS.

Эксперты также отмечают, что подсчет раненых является сложной задачей, поскольку российских солдат часто отправляют на фронт повторно после лечения, где они получают новые повреждения.

Статистика потерь Сил обороны Украины

Что касается украинской стороны, CSIS приводит цифры общих потерь (убитые и раненые) в пределах от 500 тыс. до 600 тыс. человек. Количество непосредственно погибших защитников Украины оценивается в диапазоне от 100 тыс. до 140 тыс. военнослужащих. Несмотря на значительные цифры, соотношение потерь свидетельствует о более высокой цене, которую платит агрессор во время наступательных операций.

ЦПД: Россия проводит тотальную мобилизацию на Донбассе, используя людей как "пушечное мясо"

Аналитики подчеркивают, что эти данные являются оценочными и базируются на совокупности официальных заявлений, спутниковых снимков кладбищ, некрологов в социальных сетях и разведывательных данных. Обе стороны продолжают нести интенсивные потери на фоне затяжного характера боевых действий и использования массированных артиллерийских обстрелов и атак дронов.

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский