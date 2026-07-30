Удары по Wildberries: как украинские дроны нашли уязвимость российского финсектора

Сортировочный центр Wildberries в Рязани после поражения украинскими БПЛА

Украинские дальнобойные санкции, которые долгое время были сосредоточены в основном на нефтеперерабатывающей промышленности, в последние недели начали поражать новые цели – логистические центры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Помимо очевидного влияния на саму компанию и селлеров, эта стратегия может иметь более существенные последствия для российской экономики, пишет УНН.

Из 20 крупных логистических хабов уже уничтожены 10 складов Wildberries общей площадью более 960 тысяч кв. метров. По данным российских источников, это более 15% всех складских помещений.

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Самая большая потеря – хаб в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Также, по предварительным данным, полностью выгорел склад в Рязани – его площадь составляла 170 тысяч кв. метров. Также после атак беспилотников сгорели еще четыре склада площадью от 100 до 108 тысяч кв. метров: в Котовске Тамбовской области, в Краснодаре, в Невинномысске Ставропольского края и в петербургском районе Шушары. Пожар охватил и сравнительно небольшие склады в питерском районе Уткина Заводь (16,9 тыс. кв. м) и в аннексированном Симферополе (6 тыс. кв. м). Сегодня, 30 июля, стало известно об уничтожении склада в Пензе (введенная в эксплуатацию площадь 90 тысяч кв. м) и в городе Сарапул в Удмуртии (площадь уточняется). Были и не столь удачные атаки, некоторые из которых привели к незначительным повреждениям.

Что представляет собой Wildberries и его значение для экономики России

В прошлом году оборот Wildberries достиг 6,1 трлн рублей. Доля компании на российском e-commerce рынке составляет 47%. По оценкам аналитиков, через маркетплейс проходит сумма средств, эквивалентная 2% ВВП России.

Wildberries имеет разветвленную сеть доставки, включая 25 крупных хабов в разных регионах страны и более мелкие объекты, которых в общей сложности более 200. На крупнейших объектах могли быть задействованы до 15 тысяч работников.

В начале июля группа RWB, в состав которой входит маркетплейс, заявила о расширении возможностей на зарубежные рынки для российских производителей. А в мае компания запустила пилотный проект по поставке российских товаров в Китай. Бизнес планировал активное масштабирование. Но теперь стабильная работа компании оказалась под угрозой.

Помимо уничтоженных или поврежденных помещений самого Wildberries, были уничтожены товары на миллиарды долларов, принадлежавшие россиянам, которые ведут торговлю через платформу. Эти селлеры были поставлены перед фактом, что компенсации за утраченный товар ожидать не стоит.

"Провал страховой защиты от военных рисков в РФ уже был виден из-за отсутствия выплат по разрушенным НПЗ, но ситуация с Wildberries сделала эту проблему публичной, поскольку товар потеряли сотни предпринимателей", - пояснил в комментарии УНН экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

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Wildberries стал для многих россиян возможностью не просто подзаработать – торговля через платформу для некоторых является основной формой заработка. А еще те работники складов, которые потеряли рабочие места – их количество может уже превышать десятки тысяч.

В самой компании заявили, что им потребуется не менее 30 дней для оценки убытков и уже попросили поддержки у государства.

Ключ к банковской системе РФ?

Ожидается, что если государство и будет оказывать поддержку Wildberries, то это будут займы и кредиты. Основная роль в этом может быть отведена государственному банку ВТБ. Этот банк уже активно сотрудничает с маркетплейсом.

По словам Дениса Штилермана – главного конструктора и совладельца украинской компании-производителя дальнобойного вооружения Fire Point, удары по Wildberries и его ближайшему конкуренту маркетплейсу Ozon могут пошатнуть финансовую систему РФ.

"Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это вызовет крах банковской системы – это одни из основных заемщиков", – пояснил он.

По словам Штилермана, Wildberries является одним из крупнейших корпоративных заемщиков в России, а российский государственный банк ВТБ сделал ставку именно на развитие этого маркетплейса.

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"У ВТБ и так дела шли неважно, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй по величине банк в России. И это нужно продолжать", – убежден главный конструктор Fire Point.

Экономист Виталий Шапран подтверждает, что банк и маркетплейс тесно сотрудничают.

"ВТБ планировал закрыть дыру в балансе за счет Wildberries, в свою очередь Wildberries пользовался услугами страховщиков, которые были под контролем ВТБ. Атака на Wildberries сорвала текущие планы ВТБ, это установленный факт", - говорит он.

Финансовые показатели учреждения ухудшались еще до начала атак и продолжают падать. Банк уже сообщил об ухудшении результатов: чистая прибыль за первое полугодие оказалась почти на 20% ниже прогнозируемой, а ожидания на вторую половину года также были пересмотрены в сторону существенного снижения. Кроме того, банк уже начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам. По словам Шапрана, это вынужденная мера, но она может быть долгосрочной.

По словам экономиста, ВТБ может получить ликвидность от российского Центробанка, однако тот не спешит что-либо делать, поскольку это дорого.

Маркетплейсы и селлеры уже находились в довольно невыгодном положении из-за удорожания логистики после атак на НПЗ. А теперь их обороты торговых площадок упали по разным оценкам как минимум на 10%. Тысячи россиян остались без работы, средства многих малых предпринимателей заморожены, товар либо уничтожен, либо есть проблемы с его доставкой.

Оценки аналитиков относительно масштабности последствий атак на складскую инфраструктуру маркетплейсов разнятся. Вызовет ли это масштабный крах банковской системы само по себе - вряд ли. Но определенной дестабилизации ожидать стоит, хотя бы потому, что финансовому сектору придется столкнуться с валом неработающих кредитов. Плюс - формируется дополнительный социально-экономический эффект от потерь, которые несут простые россияне.

Российская экономика, находящаяся под влиянием санкций, уже понесла существенный удар от поражений объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Дефицит внутреннего потребления топлива достигает 35%. Теперь же зашатался и финансовый сектор.

"У Кремля нет никаких инструментов стабилизации, кроме как договоренностей с Ираном и хуситами дестабилизировать Ближний Восток для роста цен на нефть. Текущий экономический кризис в РФ зашел очень далеко и, как показывает первое полугодие 2026 года, лечить этот кризис можно высокими ценами на российскую нефть, но в течение довольно длительного периода времени - от 6 месяцев. Вряд ли это удастся Кремлю", - считает Виталий Шапран.