Wildberries не прекратил продажу товаров для российской армии - ЦПД

После огласки маркетплейс Wildberries не прекратил продажу товаров для российской армии, чем лишь подтвердил, что его склады являются военными объектами. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Маркетплейс не убрал военные товары с сайта, а лишь попытался сделать их менее заметными. Из каталога исчез тег "все для "сво"", однако сами товары остались: их просто распределили по обычным категориям - говорится в сообщении.

К примеру, бронежилеты и шлемы теперь продаются в разделе "Спорт", FPV-дроны и комплектующие — среди техники. По соответствующим поисковым запросам по-прежнему можно найти армейские аптечки, рации, тактические рюкзаки, шевроны и флаги.

Такая тактика замыливания глаз свидетельствует, что Wildberries не отказывается от поддержки российской военной машины - отметили в ЦПД.

Напомним

25 июля мониторинговые ресурсы зафиксировали удар по складу Wildberries в Екатеринбурге. Это произошло после аналогичных инцидентов в других российских регионах.