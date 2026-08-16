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Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи отреагировали предупредительными выстрелами - СМИ

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Южнокорейские военные на прошлой неделе сделали предупредительные выстрелы после того, как группа северокорейских солдат пересекла демаркационную линию. Это первые подобные случаи в этом году, нарушители вернулись на свою сторону.

Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи отреагировали предупредительными выстрелами - СМИ

На прошлой неделе южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа северокорейских солдат пересекла сухопутную границу между двумя Кореями, что побудило их вернуться на свою сторону. Об этом со ссылкой на источник сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

По словам правительственного источника, несколько северокорейских солдат пересекли демаркационную линию (ДЛ) на восточном участке фронта на прошлой неделе, что стало поводом для предупредительных выстрелов в соответствии с оперативными процедурами армии.

Издание отмечает, что это были первые предупредительные выстрелы южнокорейских военных в этом году в ответ на пересечение границы северокорейскими войсками. Ранее в этом году о нарушениях ДЛ со стороны северокорейских военных не сообщалось.

Предполагается, что солдаты, вероятно, патрулировали этот район, когда пересекли ДЛ, которая разделяет демилитаризованную зону, отделяющую две Кореи, — наследие Корейской войны 1950–1953 годов.

После предупредительных выстрелов северокорейские войска вернулись на свою сторону, и другой необычной активности зафиксировано не было.

Согласно правилам применения силы, южнокорейские военные передают предупредительные сообщения, если северокорейские войска приближаются к границе между Севером и Кореей (MDL), а затем производят предупредительные выстрелы, если те пересекают границу.

В последние годы часто сообщалось о кратковременных пересечениях границы MDL северокорейскими войсками, поскольку Северная Корея укрепляет свою сторону границы с тех пор, как северокорейский лидер Ким Чен Ын в конце 2023 года объявил межкорейские отношения отношениями "двух враждебных" государств.

В прошлом году северокорейские войска 17 раз нарушали границу MDL.

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Антонина Туманова

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