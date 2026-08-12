Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря на фоне подготовки к учениям США и Южной Кореи

$44.870.0451.760.02
ukenru
Эксклюзив
06:13 • 8184 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
05:31 • 10115 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
01:38 • 9240 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
12 августа, 00:14 • 8410 просмотра
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный домPhoto
11 августа, 17:36 • 29182 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 30143 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Эксклюзив
11 августа, 13:33 • 28860 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
11 августа, 13:24 • 26636 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
11 августа, 12:10 • 27315 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11 августа, 11:34 • 19212 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
60%
751мм
Популярные новости
В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшиеVideo12 августа, 00:17 • 7668 просмотра
Четыре члена экипажа погибли во время атаки в Красном море, у берегов Пакистана сообщили об ударе по судну12 августа, 00:38 • 4238 просмотра
США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран12 августа, 01:16 • 6306 просмотра
Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма02:16 • 7024 просмотра
США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года02:37 • 5630 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 30079 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 37390 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 38181 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 141748 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 111742 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Великобритания
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 13876 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 141752 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 83732 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 93072 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 159390 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Таймс
Хвасонг-18

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря на фоне подготовки к учениям США и Южной Кореи

Киев • УНН

 • 2136 просмотра

12 августа Северная Корея запустила баллистическую ракету из района Вонсана, что стало вторым испытанием за неделю. Запуск состоялся на фоне подготовки к совместным учениям США и Южной Кореи.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря на фоне подготовки к учениям США и Южной Кореи

Северная Корея утром 12 августа запустила баллистическую ракету в направлении моря, проведя уже второе ракетное испытание менее чем за неделю. Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает NBC News со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.

Детали

Запуск зафиксировали около 6:00 из района Вонсана на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные усилили наблюдение и обмениваются информацией о запуске с США и Японией.

Министерство обороны Японии также сообщило о запуске баллистической ракеты. По его данным, оружие не достигло исключительной экономической зоны Японии, что свидетельствует о его падении дальше от японского побережья.

КНДР отреагировала на военные учения

Запуск состоялся через два дня после того, как США и Южная Корея объявили о проведении ежегодных масштабных военных учений. Учения "Щит свободы Ульчи" начнутся 17 августа и продлятся 11 дней.

Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США12.08.26, 04:38 • 9240 просмотров

По данным южнокорейских военных, в них примут участие около 18 тысяч военнослужащих Южной Кореи. Пхеньян традиционно рассматривает совместные учения Вашингтона и Сеула как подготовку к возможному вторжению, тогда как США и Южная Корея называют их оборонительными.

Предыдущий запуск КНДР осуществила 6 августа. Тогда Южная Корея, США и Япония зафиксировали запуск баллистической ракеты малой дальности. Это было первое испытание баллистического оружия Северной Кореей с конца июня.

Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10.08.26, 08:50 • 9419 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Сеул
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты