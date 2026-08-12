Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря на фоне подготовки к учениям США и Южной Кореи
Киев • УНН
12 августа Северная Корея запустила баллистическую ракету из района Вонсана, что стало вторым испытанием за неделю. Запуск состоялся на фоне подготовки к совместным учениям США и Южной Кореи.
Северная Корея утром 12 августа запустила баллистическую ракету в направлении моря, проведя уже второе ракетное испытание менее чем за неделю. Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает NBC News со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.
Детали
Запуск зафиксировали около 6:00 из района Вонсана на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные усилили наблюдение и обмениваются информацией о запуске с США и Японией.
Министерство обороны Японии также сообщило о запуске баллистической ракеты. По его данным, оружие не достигло исключительной экономической зоны Японии, что свидетельствует о его падении дальше от японского побережья.
КНДР отреагировала на военные учения
Запуск состоялся через два дня после того, как США и Южная Корея объявили о проведении ежегодных масштабных военных учений. Учения "Щит свободы Ульчи" начнутся 17 августа и продлятся 11 дней.
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По данным южнокорейских военных, в них примут участие около 18 тысяч военнослужащих Южной Кореи. Пхеньян традиционно рассматривает совместные учения Вашингтона и Сеула как подготовку к возможному вторжению, тогда как США и Южная Корея называют их оборонительными.
Предыдущий запуск КНДР осуществила 6 августа. Тогда Южная Корея, США и Япония зафиксировали запуск баллистической ракеты малой дальности. Это было первое испытание баллистического оружия Северной Кореей с конца июня.
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