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В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де Ришельё

Киев • УНН

 • 3644 просмотра

В Одессе с памятника Дюку де Ришельё сняли мешки с песком, которые защищали его от осколков с начала войны. Скульптура находится в удовлетворительном состоянии, специалисты проведут обследование.

В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де Ришельё

Сегодня по инициативе депутатов Одесского городского совета были проведены работы по снятию с памятника Дюку де Ришельё мешков с песком, которые с первых дней полномасштабной войны защищали скульптуру от осколков и ударной волны, передаёт УНН со ссылкой на Одесский городской совет.

Детали

По информации городского совета, коммунальные службы завершают уборку песка и мусора с территории вокруг памятника.

Как отметил начальник управления по вопросам ЮНЕСКО и охраны культурного наследия Фёдор Стоянов, город планировал провести частичный демонтаж защитного слоя, чтобы получить доступ к скульптуре и оценить её состояние с привлечением профильных специалистов.

"Дюк де Ришельё — один из символов нашего города. Для нас важно сохранить его для следующих поколений. После нескольких лет пребывания памятника под защитной конструкцией возник закономерный вопрос о состоянии самой металлической скульптуры", — отметил Фёдор Стоянов.

После открытия памятника первый визуальный осмотр показал, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии. Признаков опасных процессов, деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать техническому состоянию скульптуры или постамента, пока не выявлено.

В Киеве демонтируют защитные конструкции с памятника Лесе Украинке30.07.26, 19:30 • 8163 просмотра

В ближайшие дни памятник обследуют специалисты строительной академии и специалисты в сфере охраны культурного наследия. По результатам обследования определят дальнейшие меры по его защите.

В частности, будут рассматривать вопрос восстановления защитной конструкции и её возможного обновления. Предварительно проработано несколько вариантов, поскольку в дальнейшем необходимо обеспечить надёжную защиту памятника от возможных вражеских атак.

Окончательное решение относительно дальнейшей защиты Дюка де Ришельё будет принято после обследования специалистами.

Антонина Туманова

ОбществоКультура