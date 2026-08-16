В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де Ришельё
Киев • УНН
В Одессе с памятника Дюку де Ришельё сняли мешки с песком, которые защищали его от осколков с начала войны. Скульптура находится в удовлетворительном состоянии, специалисты проведут обследование.
Сегодня по инициативе депутатов Одесского городского совета были проведены работы по снятию с памятника Дюку де Ришельё мешков с песком, которые с первых дней полномасштабной войны защищали скульптуру от осколков и ударной волны, передаёт УНН со ссылкой на Одесский городской совет.
Детали
По информации городского совета, коммунальные службы завершают уборку песка и мусора с территории вокруг памятника.
Как отметил начальник управления по вопросам ЮНЕСКО и охраны культурного наследия Фёдор Стоянов, город планировал провести частичный демонтаж защитного слоя, чтобы получить доступ к скульптуре и оценить её состояние с привлечением профильных специалистов.
"Дюк де Ришельё — один из символов нашего города. Для нас важно сохранить его для следующих поколений. После нескольких лет пребывания памятника под защитной конструкцией возник закономерный вопрос о состоянии самой металлической скульптуры", — отметил Фёдор Стоянов.
После открытия памятника первый визуальный осмотр показал, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии. Признаков опасных процессов, деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать техническому состоянию скульптуры или постамента, пока не выявлено.
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В ближайшие дни памятник обследуют специалисты строительной академии и специалисты в сфере охраны культурного наследия. По результатам обследования определят дальнейшие меры по его защите.
В частности, будут рассматривать вопрос восстановления защитной конструкции и её возможного обновления. Предварительно проработано несколько вариантов, поскольку в дальнейшем необходимо обеспечить надёжную защиту памятника от возможных вражеских атак.
Окончательное решение относительно дальнейшей защиты Дюка де Ришельё будет принято после обследования специалистами.