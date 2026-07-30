В Киеве демонтируют защитные конструкции с памятника Лесе Украинке

В Киеве продолжается поэтапная расконсервация памятников, которые в начале полномасштабного вторжения были закрыты защитными конструкциями. Сегодня коммунальные службы Печерского района начали работы по демонтажу защитных конструкций вокруг памятника Лесе Украинке. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА, передает УНН.

"В начале полномасштабного вторжения защита памятников модульными конструкциями и мешками с песком была необходимым решением. Это позволило минимизировать риски повреждения от осколков и взрывных волн тогдашних поражений. Однако за более чем 4 года войны изменился характер угроз, а вместе с ним – и подходы к сохранению памятников", – отметил директор Департамента культуры Сергей Анжияк.

Он пояснил, что сейчас Россия все чаще применяет баллистические ракеты и другие средства поражения большой мощности, способные разрушать даже железобетонные конструкции. В таких условиях защитные сооружения из модульных конструкций и мешков с песком уже не могут обеспечить должный уровень защиты. А в случае мощной взрывной волны они сами могут стать источником дополнительных механических повреждений для памятников. В то же время в настоящее время не существует сертифицированных защитных сооружений, которые гарантировали бы эффективную защиту монументов от современных средств поражения.

Еще одной причиной пересмотра подходов стали последствия длительного пребывания памятников под укрытиями. Внутри конструкций накапливается влага, разрушаются мешки с песком, а отсутствие надлежащей вентиляции способствует развитию грибков и биологических поражений. Наибольшую угрозу это представляет для памятников, выполненных из мрамора и других природных материалов.

"Сегодня защита памятника – это не только его "укрытие". Это прежде всего возможность постоянно контролировать его техническое состояние, своевременно проводить профилактические и реставрационные работы. Именно такой подход позволяет максимально сохранить наши культурные достояния в условиях войны", – подчеркнул Сергей Анжияк.

Добавим

По его словам, процесс расконсервации уже начался. Ранее открыли памятник княгине Ольге, завершена очистка и необходимые работы на памятнике Николаю Лысенко.

После завершения работ у памятника Лесе Украинке планируют также расконсервировать памятник основателям Киева в Наводницком парке.