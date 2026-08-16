Оккупанты убили 1 жителя Донетчины за сутки, еще 6 ранены - ОВА
Киев • УНН
15 августа российские войска убили одного человека в Райгородке на Донетчине. Еще шесть человек в области получили ранения за эти сутки.
В течение прошедших суток, 15 августа, российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области: это произошло в Райгородке. В то же время ещё 6 человек в области за сутки получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
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Также начальник опубликовал общее количество жертв россиян в Донецкой области без учёта Мариуполя и Волновахи.
Напомним
В течение прошедших суток, 15 августа, на фронте зафиксировано 212 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли 99 авиационных ударов, во время которых сбросили 312 управляемых авиабомб.
Также УНН сообщал, что количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву в ночь на 16 августа увеличилось до 3 человек.