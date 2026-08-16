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Окупанти вбили 1 жителя Донеччини за добу, ще 6 поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 878 перегляди

15 серпня російські війська вбили одну людину в Райгородку на Донеччині. Ще шість людей в області отримали поранення за цю добу.

Окупанти вбили 1 жителя Донеччини за добу, ще 6 поранені - ОВА

Впродовж минулої доби 15 серпня російські окупанти вбили 1 жителя Донеччини: це сталось у Райгородку. Водночас ще 6 людей в області за добу дістали поранення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Деталі

Також начальник опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 15 серпня на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. російські окупанти здійснили 99 авіаційних ударів, під час яких скинули 312 керованих авіабомб.

Також УНН повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у ніч на 16 серпня збільшилась до 3 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
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Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
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Київ