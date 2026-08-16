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За добу на фронті сталось 212 боєзіткнень, рф скинула 312 КАБів - Генштаб

Київ • УНН

 • 728 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. росіяни здійснили 99 авіаударів, скинувши 312 керованих авіабомб.

За добу на фронті сталось 212 боєзіткнень, рф скинула 312 КАБів - Генштаб

Впродовж минулої доби 15 серпня на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. російські окупанти здійснили 99 авіаційних ударів, під час яких скинули 312 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, росіяни застосували 11 235 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Гірки Уланове, Волфине Сумської області; Хрінівка, Миколаївка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Кореньок та Уланове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 49 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанських Хуторів та в бік населених пунктів Зибине, Анискине й Охрімівка.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Курилівки.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували у бік населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 21 штурмову дію у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

Тридцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Удачне, Котлине, Новопідгородне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Новогришине, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Олександроград та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Чарівне, Новоселівка, Цвіткове та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степногірська, Плавнів та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1920 безпілотних літальних апаратів, 476 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

рф атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами та 106 дронами - Повітряні сили16.08.26, 08:21 • 1144 перегляди

Євген Устименко

Війна в Україні