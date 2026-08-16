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рф атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами та 106 дронами - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

У ніч на 16 серпня російські війська завдали удару по Києву, Кременчуку та Кривому Рогу. Сили ППО збили 85 БПЛА та три ракети Х-59/69.

рф атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами та 106 дронами - Повітряні сили

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також також 106 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Удари завдавались з курської, брянської, бєлгородської та воронезької областей, міст курськ, міллерово, орел, брянськ, приморсько-ахтарськ, а також окупованих Донеччини, Херсонщини і Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1510 солдатів.

Євген Устименко

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