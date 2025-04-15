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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7522 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31400 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161872 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139713 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142461 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136423 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136283 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196758 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 7534 перегляди

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На Донеччині загинули 3 мирних жителів і 5 отримали поранення через ворожі обстріли

Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Війна • 13 квітня, 05:44 • 4254 перегляди

"Укрпошта" випустила марку із зображенням зруйнованої станції Волновахи

"Укрпошта" представила нову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі та її залізничній станції. Марка вшановує пам'ять загиблої начальниці вокзалу Олени Брусенко, яка до останнього допомагала місцевим жителям.

Суспільство • 19 лютого, 01:32 • 33313 перегляди

росіяни за день атакували три райони Донеччини: 2 загиблих, 6 поранених

5 жовтня окупанти атакували Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Внаслідок обстрілів загинули 65-річна жінка та 86-річний чоловік, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війна • 5 жовтня, 17:39 • 23091 перегляди

Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки: росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини - ОВА

За добу російські війська 25 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки, поранено 11 мирних жителів.

Суспільство • 3 жовтня, 07:36 • 15563 перегляди

На Донеччині загарбники вбили одного мирного жителя та поранила 14

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мешканець у Новому, 14 осіб поранено. Дані не включають інформацію про жертви в Маріуполі та Волновасі.

Суспільство • 28 вересня, 05:52 • 17096 перегляди

російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу

22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 23 вересня, 06:54 • 27269 перегляди

російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донеччини

21 вересня внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мирних жителів Донецької області: двоє в Удачному та один у Кураховому. Ще 12 осіб отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА.

Суспільство • 22 вересня, 05:41 • 29798 перегляди

На Донеччині ворог поранив 17 осіб

За останню добу загарбники поранили 17 мирних жителів Донецької області. Найбільше постраждалих у Костянтинівці, Андріївці, Дружківці, Богоявленці та Новоукраїнці.

Суспільство • 21 вересня, 05:37 • 36018 перегляди

На Донеччині від обстрілів загинули 2 людини, 8 поранені

17 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Торецьку й Мирнограді, ще восьмеро поранені в різних населених пунктах. Загальна кількість жертв в області від початку вторгнення: 2161 загиблих, 5666 поранених.

Суспільство • 18 серпня, 06:02 • 104146 перегляди

росіяни обстріляли Донеччину 8 разів: один загиблий, двоє поранених

За добу російські війська 8 разів атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, 2 поранені, пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру.

Війна • 14 серпня, 06:59 • 26830 перегляди

рф вбиває цивільних: 1 загиблий і 4 поранених

У Донецькій області внаслідок атак загинув 1 мирний житель, ще 4 отримали поранення. Голова Донецької ОВА повідомляє про зростання кількості жертв, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.

Війна • 4 серпня, 05:41 • 32430 перегляди

На Донеччині за добу загинули 3 мирних жителі, 8 поранені

Війська окупантів вбили трьох мирних жителів у Катеринівці та Новогродівці на Донеччині. Ще вісім осіб отримали поранення внаслідок ворожих атак, без урахування даних з Маріуполя та Волновахи.

Суспільство • 3 серпня, 06:00 • 27731 перегляди

Лубінець заявив про провокацію рф: росія вдарила по окупованій Волновасі та звинуватила в обстрілі ЗСУ

Російські війська завдали удару по окупованій Волновасі, звинувативши в цьому Україну. Внаслідок атаки загинув 76-річний чоловік, поранена жінка, влучання відбулося по чотирьох локаціях.

Суспільство • 2 серпня, 14:04 • 31869 перегляди

Відкриття залізниці в Маріуполі дозволить окупантам скоротити логістичний шлях на майже 300 км - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі відновлено роботу залізничного вокзалу після його повного знищення. Це може дозволити росіянам скоротити логістичний шлях на майже 300 км та зекономити від доби до тижня часу.

Війна • 1 серпня, 13:30 • 27655 перегляди

На Донеччині за добу окупанти вбили 5 і поранили 15 мирних жителів

У Донецькій області за минулу добу ворожі війська вбили 5 цивільних осіб та поранили 15. Жертви зафіксовані в Іванівці, Костянтинівці та Торецьку, без урахування даних з Маріуполя та Волновахи.

Суспільство • 28 липня, 06:00 • 36359 перегляди

Російські обстріли поранили трьох мирних жителів Донеччини

26 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено трьох цивільних осіб. Двоє постраждали у Костянтинівці, один у Торецьку, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Суспільство • 27 липня, 05:50 • 29892 перегляди

В окупованому Маріуполі вранці лунали вибухи: що відомо

В окупованому Маріуполі Донецької області пролунало два вибухи, а над містом спостерігалися вертольоти і літаки.

Війна • 15 липня, 11:25 • 33337 перегляди

Росіяни минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини і ще 11 поранили

13 липня російські війська вбили 6 мешканців та поранили ще 11 у Донецькій області України.

Суспільство • 14 липня, 06:05 • 50681 перегляди

На Донеччині росіяни вбили двох цивільних

росіяни вбили двох цивільних осіб і поранили ще вісьмох у Донецькій області 6 липня, в результаті чого загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку вторгнення сягнула 2 066 осіб, не включаючи втрати у Маріуполі та Волновасі.

Війна • 7 липня, 08:08 • 37015 перегляди

Окупанти скинули три КАБи на село Комар у Донецькій області: одна людина загинула, ще 20 - поранені

Щонайменше 1 людина загинула і 20 отримали поранення, коли російські війська обстріляли село Комар у Донецькій області, скинувши 3 керовані бомби і пошкодивши численні будівлі та об'єкти інфраструктури.

Війна • 5 липня, 15:07 • 16715 перегляди

росіяни поцілили поруч із сільрадою на Донеччині: співробітниця загинула, 14 її колег поранено

Російські війська обстріляли село Комар в Донецькій області, в результаті чого одна співробітниця сільської ради загинула і 14 її колег отримали поранення.

Війна • 5 липня, 13:32 • 25037 перегляди

8 мирних жителів загинули, 14 отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області

За минулу добу в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули 8 мирних мешканців та 14 - отримали поранення.

Суспільство • 30 червня, 05:43 • 22306 перегляди

На Донеччині: російська агресія забрала життя 4 цивільних, а 6 - отримали поранення

4 цивільних особи загинули та 6 отримали поранення у Донецькій області внаслідок російських обстрілів за минулу добу.

Суспільство • 29 червня, 05:46 • 25104 перегляди

П’ятеро загиблих та 20 поранених - наслідки масованих обстрілів рф Донеччини

27 червня російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 20 в результаті масованого обстрілу населених пунктів у Донецькій області України.

Війна • 28 червня, 06:06 • 23717 перегляди

Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: ще п'ять бойовиків отримали 15 років тюрми

Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.

Війна • 27 червня, 14:06 • 24809 перегляди

росіяни укріплюють трасу Маріуполь-Донецьк для логістичного забезпечення фронту - Андрющенко

росіяни будують нові укріплення та логістичну інфраструктуру поблизу села Гранітне вздовж траси Маріуполь-Донецьк для підтримки своїх фронтових операцій у Донецькій області.

Війна • 15 червня, 09:28 • 33929 перегляди

росіяни вбили жителя Часового Яру на Донеччині

Житель Часового Яру в Донецькій області загинув в результаті російського обстрілу 9 червня.

Війна • 10 червня, 06:12 • 20394 перегляди

Диверсант в’їхав у блок-пост у окупованій Волновасі: є поранені окупанти – Андрющенко

Невідомий диверсант на вантажівці протаранив блокпост в окупованій Волновасі Донецької області, в результаті чого є постраждалі серед російських окупантів.

Війна • 9 червня, 09:18 • 24826 перегляди

росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох

6 червня російські окупанти вбили одного жителя Часового Яру Донецької області та поранили ще чотирьох людей.

Війна • 7 червня, 05:53 • 25291 перегляди

росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін

9 травня російські окупанти поранили одного жителя Донецької області, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Суспільство • 2 червня, 05:45 • 58608 перегляди