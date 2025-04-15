Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.
"Укрпошта" представила нову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі та її залізничній станції. Марка вшановує пам'ять загиблої начальниці вокзалу Олени Брусенко, яка до останнього допомагала місцевим жителям.
5 жовтня окупанти атакували Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Внаслідок обстрілів загинули 65-річна жінка та 86-річний чоловік, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За добу російські війська 25 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки, поранено 11 мирних жителів.
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мешканець у Новому, 14 осіб поранено. Дані не включають інформацію про жертви в Маріуполі та Волновасі.
22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
21 вересня внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мирних жителів Донецької області: двоє в Удачному та один у Кураховому. Ще 12 осіб отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА.
За останню добу загарбники поранили 17 мирних жителів Донецької області. Найбільше постраждалих у Костянтинівці, Андріївці, Дружківці, Богоявленці та Новоукраїнці.
17 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Торецьку й Мирнограді, ще восьмеро поранені в різних населених пунктах. Загальна кількість жертв в області від початку вторгнення: 2161 загиблих, 5666 поранених.
За добу російські війська 8 разів атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, 2 поранені, пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру.
У Донецькій області внаслідок атак загинув 1 мирний житель, ще 4 отримали поранення. Голова Донецької ОВА повідомляє про зростання кількості жертв, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.
Війська окупантів вбили трьох мирних жителів у Катеринівці та Новогродівці на Донеччині. Ще вісім осіб отримали поранення внаслідок ворожих атак, без урахування даних з Маріуполя та Волновахи.
Російські війська завдали удару по окупованій Волновасі, звинувативши в цьому Україну. Внаслідок атаки загинув 76-річний чоловік, поранена жінка, влучання відбулося по чотирьох локаціях.
У тимчасово окупованому Маріуполі відновлено роботу залізничного вокзалу після його повного знищення. Це може дозволити росіянам скоротити логістичний шлях на майже 300 км та зекономити від доби до тижня часу.
У Донецькій області за минулу добу ворожі війська вбили 5 цивільних осіб та поранили 15. Жертви зафіксовані в Іванівці, Костянтинівці та Торецьку, без урахування даних з Маріуполя та Волновахи.
26 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено трьох цивільних осіб. Двоє постраждали у Костянтинівці, один у Торецьку, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
В окупованому Маріуполі Донецької області пролунало два вибухи, а над містом спостерігалися вертольоти і літаки.
13 липня російські війська вбили 6 мешканців та поранили ще 11 у Донецькій області України.
росіяни вбили двох цивільних осіб і поранили ще вісьмох у Донецькій області 6 липня, в результаті чого загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку вторгнення сягнула 2 066 осіб, не включаючи втрати у Маріуполі та Волновасі.
Щонайменше 1 людина загинула і 20 отримали поранення, коли російські війська обстріляли село Комар у Донецькій області, скинувши 3 керовані бомби і пошкодивши численні будівлі та об'єкти інфраструктури.
Російські війська обстріляли село Комар в Донецькій області, в результаті чого одна співробітниця сільської ради загинула і 14 її колег отримали поранення.
За минулу добу в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули 8 мирних мешканців та 14 - отримали поранення.
4 цивільних особи загинули та 6 отримали поранення у Донецькій області внаслідок російських обстрілів за минулу добу.
27 червня російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 20 в результаті масованого обстрілу населених пунктів у Донецькій області України.
Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.
росіяни будують нові укріплення та логістичну інфраструктуру поблизу села Гранітне вздовж траси Маріуполь-Донецьк для підтримки своїх фронтових операцій у Донецькій області.
Житель Часового Яру в Донецькій області загинув в результаті російського обстрілу 9 червня.
Невідомий диверсант на вантажівці протаранив блокпост в окупованій Волновасі Донецької області, в результаті чого є постраждалі серед російських окупантів.
6 червня російські окупанти вбили одного жителя Часового Яру Донецької області та поранили ще чотирьох людей.
9 травня російські окупанти поранили одного жителя Донецької області, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.