Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: ще п'ять бойовиків отримали 15 років тюрми

Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.