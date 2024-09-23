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російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу

Київ • УНН

 • 27143 перегляди

22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

російські війська минулої доби, 22 вересня, 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ворожих ударів троє людей заггинуло, ще 10 - отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Про це у понеідок повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За 22 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Мирнограді і 1 в Новоукраїнці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram. 

За його словами, оперативна ситуація по області станом на ранок 23 вересня виглядає наступним чином: 

  • Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади загинула людина, пошкоджено будинок.
  • Покровський район. У Кураховому обстріляні приватний сектор, багатоповерхова забудова і промзона, у Гірнику пошкоджено приватні будинки. У Мирнограді загинули 2 людини.
  • Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці поранена людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. В Олексієво-Дружківці пошкоджено підприємство. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 72 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 інфраструктурні об'єкти. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 4 будинки і 2 автомобілі.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 9 приватних будинків.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 591 людину, у тому числі 48 дітей.

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених23.09.24, 08:49 • 19527 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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