российские обстрелы Донетчины: трое погибших, 10 раненых за сутки
Киев • УНН
22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
российские войска за прошедшие сутки, 22 сентября, 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов три человека погибли, еще 10 - получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
За 22 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Мирнограде и 1 в Новоукраинке. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения
По его словам, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 23 сентября выглядит следующим образом:
- Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады погиб человек, поврежден дом.
- Покровский район. В Курахово обстреляны частный сектор, многоэтажная застройка и промзона, в Горняке повреждены частные дома. В Мирнограде погибли 2 человека.
- Краматорский район. В Торском Лиманской громады повреждено админздание. В Николаевке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и админздание. В Алексеево-Дружковке повреждено предприятие. В Славянске ранены 3 человека, повреждены 72 частных дома. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 инфраструктурных объекта. В Краматорске ранены 6 человек, повреждены 4 дома и 2 автомобиля.
- Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 591 человек, в том числе 48 детей.
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