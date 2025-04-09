Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.