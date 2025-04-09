"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка чтит память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.
5 октября оккупанты атаковали Бахмутский, Волновахский и Краматорский районы. В результате обстрелов погибли 65-летняя женщина и 86-летний мужчина, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.
За сутки российские войска 25 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома, ранены 11 мирных жителей.
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один житель в Новом, 14 человек ранены. Данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе.
22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
21 сентября в результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей Донецкой области: двое в Удачном и один в Курахово. Еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОГА.
За последние сутки захватчики ранили 17 мирных жителей Донецкой области. Больше всего пострадавших в Константиновке, Андреевке, Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке.
17 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека в Торецке и Мирнограде, еще восемь ранены в разных населенных пунктах. Общее количество жертв в области с начала вторжения: 2161 погибших, 5666 раненых.
За сутки российские войска 8 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, 2 ранены, повреждены десятки домов и инфраструктура.
В Донецкой области в результате атак погиб 1 мирный житель, еще 4 получили ранения. Глава Донецкой ОГА сообщает о росте количества жертв, не считая Мариуполь и Волноваху.
Войска оккупантов убили трех мирных жителей в Катериновке и Новогродовке в Донецкой области. Еще восемь человек получили ранения в результате вражеских атак, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
Российские войска нанесли удар по оккупированной Волновахе, обвинив в этом Украину. В результате атаки погиб 76-летний мужчина, ранена женщина, попадание произошло по четырем локациям.
Во временно оккупированном Мариуполе возобновлена работа железнодорожного вокзала после его полного уничтожения. Это может позволить россиянам сократить логистический путь почти на 300 км и сэкономить от суток до недели времени.
В Донецкой области за минувшие сутки вражеские войска убили 5 гражданских лиц и ранили 15. Жертвы зафиксированы в Ивановке, Константиновке и Торецке, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
26 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены трое гражданских лиц. Двое пострадали в Константиновке, один в Торецке, сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин.
В оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремело два взрыва, а над городом наблюдались вертолеты и самолеты.
13 июля российские войска убили 6 жителей и ранили еще 11 в Донецкой области Украины.
россияне убили двух гражданских лиц и ранили еще восемь в Донецкой области 6 июля, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения с начала вторжения достигло 2 066 человек, не включая потери в Мариуполе и Волновахе.
По меньшей мере 1 человек погиб и 20 получили ранения, когда российские войска обстреляли село Комар в Донецкой области, сбросив 3 управляемые бомбы и повредив многочисленные здания и объекты инфраструктуры.
Российские войска обстреляли село Комар в Донецкой области, в результате чего одна сотрудница сельского совета погибла и 14 ее коллег получили ранения.
За минувшие сутки в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли 8 мирных жителей и 14 - получили ранения.
4 гражданских лица погибли и 6 получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
27 июня российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 20 в результате массированного обстрела населенных пунктов в Донецкой области Украины.
Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.
россияне строят новые укрепления и логистическую инфраструктуру вблизи села Гранитное вдоль трассы Мариуполь-Донецк для поддержки своих фронтовых операций в Донецкой области.
Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.
Неизвестный диверсант на грузовике протаранил блокпост в оккупированной Волновахе Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие среди российских оккупантов.
6 июня российские оккупанты убили одного жителя Часового Яра Донецкой области и ранили еще четырех человек.
9 мая российские оккупанты ранили одного жителя Донецкой области, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.