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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28960 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки российские войска 25 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома, ранены 11 мирных жителей.

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российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донетчины

21 сентября в результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей Донецкой области: двое в Удачном и один в Курахово. Еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОГА.

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В Донецкой области враг ранил 17 человек

За последние сутки захватчики ранили 17 мирных жителей Донецкой области. Больше всего пострадавших в Константиновке, Андреевке, Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке.

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В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

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В Донецкой области за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 ранены

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В Донецкой области за минувшие сутки вражеские войска убили 5 гражданских лиц и ранили 15. Жертвы зафиксированы в Ивановке, Константиновке и Торецке, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.

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В Донецкой области: российская агрессия унесла жизни 4 гражданских, а 6 - получили ранения

4 гражданских лица погибли и 6 получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

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Пятеро погибших и 20 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины

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Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.

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Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.

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Неизвестный диверсант на грузовике протаранил блокпост в оккупированной Волновахе Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие среди российских оккупантов.

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9 мая российские оккупанты ранили одного жителя Донецкой области, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

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В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.

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