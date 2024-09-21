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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Донецкой области враг ранил 17 человек

В Донецкой области враг ранил 17 человек

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 05:37  •  4522 просмотра

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За последние сутки захватчики ранили 17 мирных жителей Донецкой области. Больше всего пострадавших в Константиновке, Андреевке, Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке.

За последние сутки захватчики ранили 17 жителей Донетчины. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

20 сентября в результате обстрелов оккупационных войск ранения получили 17 жителей Донетчины. Среди пострадавших пять человек в Константиновке, трое в Андреевке, а также двое в Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке. Одно ранение зафиксировано в Торецке, Мирнограде и Селидово.

Стоит отметить, что эта статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.

На Донеччині окупанти дроном вдарили по рятувальниках20 сентября 2024, 18:26 • 22545 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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