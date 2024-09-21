В Донецкой области враг ранил 17 человек
Киев • УНН
За последние сутки захватчики ранили 17 мирных жителей Донецкой области. Больше всего пострадавших в Константиновке, Андреевке, Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке.
За последние сутки захватчики ранили 17 жителей Донетчины. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
20 сентября в результате обстрелов оккупационных войск ранения получили 17 жителей Донетчины. Среди пострадавших пять человек в Константиновке, трое в Андреевке, а также двое в Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке. Одно ранение зафиксировано в Торецке, Мирнограде и Селидово.
Стоит отметить, что эта статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.
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