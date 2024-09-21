На Донеччині ворог поранив 17 осіб
Київ • УНН
За останню добу загарбники поранили 17 мирних жителів Донецької області. Найбільше постраждалих у Костянтинівці, Андріївці, Дружківці, Богоявленці та Новоукраїнці.
За останню добу загарбники поранили 17 жителів Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
20 вересня внаслідок обстрілів окупаційниз військ поранення отримали 17 жителів Донеччини. Серед постраждалих п'ятеро людей у Костянтинівці, троє в Андріївці, а також двоє в Дружківці, Богоявленці і Новоукраїнці. Одне поранення зафіксовано в Торецьку, Мирнограді та Селидовому.
Варто зазначити, що ця статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.
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