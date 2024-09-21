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На Донеччині ворог поранив 17 осіб

На Донеччині ворог поранив 17 осіб

Київ • УНН

 • 36009 перегляди

За останню добу загарбники поранили 17 мирних жителів Донецької області. Найбільше постраждалих у Костянтинівці, Андріївці, Дружківці, Богоявленці та Новоукраїнці.

За останню добу загарбники поранили 17 жителів Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

20 вересня внаслідок обстрілів окупаційниз військ поранення отримали 17 жителів Донеччини. Серед постраждалих п'ятеро людей у Костянтинівці, троє в Андріївці, а також двоє в Дружківці, Богоявленці і Новоукраїнці. Одне поранення зафіксовано в Торецьку, Мирнограді та Селидовому.

Варто зазначити, що ця статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині окупанти дроном вдарили по рятувальниках20.09.24, 21:26 • 25638 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
volnovakhaВолноваха
toretskТорецьк
kostiantynivkaКостянтинівка
mariupolМаріуполь

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