В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

В Донецкой области от обстрелов 17 августа погибли два человека, восемь ранены Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его данным, погибли два человека в Торецке и Мирнограде.

Ранения получили:

четверо жителей Мирнограда,

один человек в Краматорске,

один человек в Часовом Яру,

один человек в Сухом Яру,

один человек в Щербиновке.

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

2161 погиб,

5666 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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