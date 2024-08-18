В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены
Киев • УНН
17 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека в Торецке и Мирнограде, еще восемь ранены в разных населенных пунктах. Общее количество жертв в области с начала вторжения: 2161 погибших, 5666 раненых.
В Донецкой области от обстрелов 17 августа погибли два человека, восемь ранены Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По его данным, погибли два человека в Торецке и Мирнограде.
Ранения получили:
- четверо жителей Мирнограда,
- один человек в Краматорске,
- один человек в Часовом Яру,
- один человек в Сухом Яру,
- один человек в Щербиновке.
Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:
- 2161 погиб,
- 5666 раненых.
Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
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