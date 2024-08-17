Удар рф по Мирнограду в Донецкой области: уже известно о погибшем, и четырех раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по 9-этажному дому в Мирнограде Донецкой области погиб один человек, четверо ранены.
По состоянию на 18:30 в результате удара рф по 9-этажке в Мирнограде Донецкой области погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«ОБНОВЛЕНО В 18:30. Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых», - написал Филашкин.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 3 человека получили ранения в результате вражеского обстрела Мирнограда Донецкой области. Под вражеский огонь попала недостроенная 9-этажка.
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