Удар рф по Мирнограду в Донецкой области: уже известно о погибшем, и четырех раненых

По состоянию на 18:30 в результате удара рф по 9-этажке в Мирнограде Донецкой области погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

«ОБНОВЛЕНО В 18:30. Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых», - написал Филашкин.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 3 человека получили ранения в результате вражеского обстрела Мирнограда Донецкой области. Под вражеский огонь попала недостроенная 9-этажка.