17:28 • 10769 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 19338 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 22570 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 16742 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 18437 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 25465 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 29223 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25464 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24694 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20131 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Оккупанты усиливают контроль над мобильной связью в Донецкой области - ЦНС

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Жители оккупированной Донетчины жалуются на многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов из-за массовой блокировки номеров и принудительной перерегистрации SIM-карт. Это является элементом тотального контроля за коммуникациями населения на временно оккупированной территории.

Оккупанты усиливают контроль над мобильной связью в Донецкой области - ЦНС

Жители временно оккупированной Донецкой области жалуются на хронические многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов. Они отмечают, что причиной очередей является массовая блокировка номеров и принудительная перерегистрация SIM-карт, которые оккупационные власти подают как «техническую процедуру». Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что люди вынуждены приезжать в Донецк из других городов, в частности из Волновахи и прилегающих населенных пунктов, занимать очереди с утра и ждать по 4-6 часов. При этом в некоторых случаях попытки пройти перерегистрацию длятся неделями или даже месяцами без результата из-за ограниченного количества точек обслуживания и постоянных изменений требований.

Представители оккупационных властей объясняют «обновление данных» соблюдением так называемых «мер безопасности». Однако, по оценкам аналитиков, речь идет об элементе тотального контроля за коммуникациями населения на временно оккупированной территории. Блокировка номеров без прозрачных оснований и требование личного присутствия для «подтверждения» создают искусственный административный хаос и ставят доступ к связи в зависимость от решений оккупационного аппарата

- говорится в сообщении.

Указывается, что для жителей Донецкой области из-за дефицита пунктов обслуживания и постоянных отказов по формальным причинам связь фактически превращается из базовой потребности в привилегию: это особенно болезненно для пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей отдаленных населенных пунктов, для которых каждая поездка в город является дополнительной финансовой и физической нагрузкой.

«Такая практика является частью «профилактических мер» и борьбы с так называемыми «неблагонадежными» слоями населения. Коммуникации используются как инструмент дисциплины, идентификации и дальнейшего давления на население ТОТ», - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного два года живут без мобильной связи и интернета. Оккупационные власти игнорируют обращения и объясняют отсутствие связи «контролем за информационными потоками» и «близостью линии фронта».

В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС29.09.25, 00:33 • 13109 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Донецкая область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Волноваха
Донецк