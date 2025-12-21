Оккупанты усиливают контроль над мобильной связью в Донецкой области - ЦНС
Киев • УНН
Жители оккупированной Донетчины жалуются на многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов из-за массовой блокировки номеров и принудительной перерегистрации SIM-карт. Это является элементом тотального контроля за коммуникациями населения на временно оккупированной территории.
Жители временно оккупированной Донецкой области жалуются на хронические многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов. Они отмечают, что причиной очередей является массовая блокировка номеров и принудительная перерегистрация SIM-карт, которые оккупационные власти подают как «техническую процедуру». Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что люди вынуждены приезжать в Донецк из других городов, в частности из Волновахи и прилегающих населенных пунктов, занимать очереди с утра и ждать по 4-6 часов. При этом в некоторых случаях попытки пройти перерегистрацию длятся неделями или даже месяцами без результата из-за ограниченного количества точек обслуживания и постоянных изменений требований.
Представители оккупационных властей объясняют «обновление данных» соблюдением так называемых «мер безопасности». Однако, по оценкам аналитиков, речь идет об элементе тотального контроля за коммуникациями населения на временно оккупированной территории. Блокировка номеров без прозрачных оснований и требование личного присутствия для «подтверждения» создают искусственный административный хаос и ставят доступ к связи в зависимость от решений оккупационного аппарата
Указывается, что для жителей Донецкой области из-за дефицита пунктов обслуживания и постоянных отказов по формальным причинам связь фактически превращается из базовой потребности в привилегию: это особенно болезненно для пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей отдаленных населенных пунктов, для которых каждая поездка в город является дополнительной финансовой и физической нагрузкой.
«Такая практика является частью «профилактических мер» и борьбы с так называемыми «неблагонадежными» слоями населения. Коммуникации используются как инструмент дисциплины, идентификации и дальнейшего давления на население ТОТ», - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного два года живут без мобильной связи и интернета. Оккупационные власти игнорируют обращения и объясняют отсутствие связи «контролем за информационными потоками» и «близостью линии фронта».
