В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС
Киев • УНН
С середины сентября в Мелитополе отсутствует мобильный интернет, а доступ к Google Play и VPN заблокирован. Оккупанты проверяют телефоны на блокпостах, что делает использование этих сервисов рискованным.
Подробности
Исчезновение мобильного интернета и ограничение доступа к VPN и Google Play — очередной шаг оккупантов для контроля над населением. Использование сервисов, позволяющих обходить блокировки, становится рискованным, так как на блокпостах люди с такими программами могут подвергаться проверкам и подозрениям.
Эксперты считают, что такие действия направлены на усложнение обмена информацией с внешним миром.
Это способ кремля изолировать людей и держать под контролем
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины россияне проверяют телефоны школьников на наличие приложений YouTube, Spotify и VPN. Это делается для изоляции детей от свободного мира и погружения их в информационную среду кремлевской пропаганды.
