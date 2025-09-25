росіяни перевіряють телефони школярів на окупованих територіях - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України росіяни перевіряють телефони школярів на наявність застосунків YouTube, Spotify та VPN. Це робиться для ізоляції дітей від вільного світу та занурення їх в інформаційне середовище кремлівської пропаганди.
На захоплених школах ворог вирішив знищити приватність учнів
Зазначається, що під приводом нібито недогляду батьків росіяни почали ретельно перевіряти телефони школярів.
"Особливу увагу приділяють наявності "YouTube", "Spotify" та встановлених VPN, аби ізолювати дітей від вільного світу й занурити в інформаційне середовище кремлівської пропаганди", - додали в ЦНС.
В окупованих Донецьку та Луганську презентували нові підручники з історії Донбасу та Новоросії для учнів 5-7 класів. Ці книги, створені під керівництвом Володимира Мединського, нав'язують міф про зв'язок окупованих територій з Росією та образ України як ворога.
