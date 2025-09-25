росіяни перевіряють телефони школярів на окупованих територіях - ЦНС

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 вересня, 18:42 • 15262 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 23768 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 28125 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 28469 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 28817 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 44407 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20461 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 40612 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18874 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18985 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
73%
758мм
Популярнi новини
Суд залишив Шуфрича під вартою24 вересня, 16:51 • 5668 перегляди
Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром КитаюVideo24 вересня, 17:10 • 2858 перегляди
Атака рф на Дніпропетровщину 24 вересня: є поранені і загиблийPhoto24 вересня, 17:13 • 3912 перегляди
Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням: Свириденко відвідала підрозділи на ДонеччиніVideo24 вересня, 17:22 • 2898 перегляди
Рубіо зустрівся із лавровим на полях Генасамблеї ООН24 вересня, 17:38 • 2634 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 44406 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 44571 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 40612 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 50577 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 59022 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Мустафа Джемілєв
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 41913 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 101620 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 60981 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 74671 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 126260 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

росіяни перевіряють телефони школярів на окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 146 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України росіяни перевіряють телефони школярів на наявність застосунків YouTube, Spotify та VPN. Це робиться для ізоляції дітей від вільного світу та занурення їх в інформаційне середовище кремлівської пропаганди.

росіяни перевіряють телефони школярів на окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни перевіряють телефони школярів на наявність застосунків YouTube, Spotify та VPN. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На захоплених школах ворог вирішив знищити приватність учнів 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під приводом нібито недогляду батьків росіяни почали ретельно перевіряти телефони школярів.

"Особливу увагу приділяють наявності "YouTube", "Spotify" та встановлених VPN, аби ізолювати дітей від вільного світу й занурити в інформаційне середовище кремлівської пропаганди", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

В окупованих Донецьку та Луганську презентували нові підручники з історії Донбасу та Новоросії для учнів 5-7 класів. Ці книги, створені під керівництвом Володимира Мединського, нав'язують міф про зв'язок окупованих територій з Росією та образ України як ворога.

Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11.09.25, 04:43 • 10768 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Spotify
Україна
YouTube
Луганськ
Донецьк