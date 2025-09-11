Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліткиVideo10 вересня, 16:55
Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази 10 вересня, 17:11
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN10 вересня, 17:46
Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ10 вересня, 18:09
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 10 вересня, 19:42
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Каш Патель
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Державний кордон України
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
MIM-104 Patriot
Twitter
Шахед-136
The Guardian
Ракетний комплекс "Панцир"

Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони

Київ • УНН

 • 84 перегляди

росіяни проводять рейди на окупованих територіях. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.

Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони

росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях, шукаючи людей, які допомагають Силам оборони. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Після успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах окупанти посилили репресії 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що у низці сіл та містечок вони провели обшуки, намагаючись виявити тих, хто співпрацює з українською армією

"Ворог глушить зв’язок, але не здатен заглушити спротив", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі. Російські ресурси зафіксували рух БПЛА близько 06:30 ранку.

росія пригрозила Україні відповіддю за нібито удар ЗСУ по окупованому Донецьку08.09.25, 16:27

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Збройні сили України
Луганськ