Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони
Київ • УНН
росіяни проводять рейди на окупованих територіях. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.
росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях, шукаючи людей, які допомагають Силам оборони. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Після успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах окупанти посилили репресії
Зазначається, що у низці сіл та містечок вони провели обшуки, намагаючись виявити тих, хто співпрацює з українською армією
"Ворог глушить зв’язок, але не здатен заглушити спротив", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі. Російські ресурси зафіксували рух БПЛА близько 06:30 ранку.
