Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони

Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази 10 вересня, 17:11 • 3632 перегляди

Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN 10 вересня, 17:46 • 6486 перегляди

Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ 10 вересня, 18:09 • 5336 перегляди