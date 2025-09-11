Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны
Киев • УНН
Россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.
Россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях, ища людей, которые помогают Силам обороны. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
После успешных ударов ВСУ по военным объектам оккупанты усилили репрессии
Отмечается, что в ряде сел и городков они провели обыски, пытаясь выявить тех, кто сотрудничает с украинской армией
"Враг глушит связь, но не способен заглушить сопротивление", - добавили в ЦНС.
Напомним
30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе. Российские ресурсы зафиксировали движение БПЛА около 06:30 утра.
россия пригрозила Украине ответом за якобы удар ВСУ по оккупированному Донецку08.09.25, 16:27 • 3275 просмотров