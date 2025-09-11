Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны

Принц Гарри пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь детям из Украины и Сектора Газа

Принц Гарри пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь детям из Украины и Сектора Газа 10 сентября, 17:11 • 3700 просмотра

Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN 10 сентября, 17:46 • 6594 просмотра

Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ 10 сентября, 18:09 • 5434 просмотра