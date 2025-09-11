Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны

$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 46929 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 84974 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.

Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны

Россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях, ища людей, которые помогают Силам обороны. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

После успешных ударов ВСУ по военным объектам оккупанты усилили репрессии 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде сел и городков они провели обыски, пытаясь выявить тех, кто сотрудничает с украинской армией

"Враг глушит связь, но не способен заглушить сопротивление", - добавили в ЦНС.

Напомним

30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе. Российские ресурсы зафиксировали движение БПЛА около 06:30 утра.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Луганск