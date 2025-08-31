На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольоти
Київ • УНН
30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі. Російські ресурси зафіксували рух БПЛА близько 06:30 ранку.
У тимчасово окупованому Криму росіяни мають втрати на своїх військових об’єктах: 30 серпня на території аеродрому в Сімферополі знищено декілька гвинтокрилів. Передає УНН із посиланням на OSINT-портал AviVecto.
Деталі
30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери в аеропорту Сімферополя.
Як пише AviVecto, російські ресурси моніторингу зафіксували рух безпілотників, що прямували до аеропорту Сімферополя, близько 06:30 вранці 30 серпня. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі поблизу аеропорту.
Фахівці AviVecto зазначили, що за рахунок порівняння знімків двох днів, можна з'ясувати факт ураження техніки:
За попередніми даними, на основі , 30 серпня о 09:02 UTC, та 22 серпня о 09:07 UTC, видно пожежу в районі розташування гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.
Нагадаємо
У середині серпня, 2025 року, підрозділи та засоби ВМС ЗСУ провели успішний удар по пункту базування безпілотних літальних апаратів "Форпост" і "Mohajer-6" на аеродромі "Херсонес" у місті Севастополь.