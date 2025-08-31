На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольоти

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 18346 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 46569 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 71311 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 86997 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 103901 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251342 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109826 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84849 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98905 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 318367 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
36%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 12450 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 10300 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 11119 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 4466 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 7338 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 10975 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 8166 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 94034 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 223305 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 226016 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 318367 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 267279 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106229 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239089 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 262508 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259687 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239826 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольоти

Київ • УНН

 • 58 перегляди

30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі. Російські ресурси зафіксували рух БПЛА близько 06:30 ранку.

На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольоти

У тимчасово окупованому Криму росіяни мають втрати на своїх військових об’єктах: 30 серпня на території аеродрому в Сімферополі знищено декілька гвинтокрилів. Передає УНН із посиланням на OSINT-портал AviVecto.

Деталі

30 серпня українські безпілотники знищили два гелікоптери в аеропорту Сімферополя.

Як пише AviVecto, російські ресурси моніторингу зафіксували рух безпілотників, що прямували до аеропорту Сімферополя, близько 06:30 вранці 30 серпня. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі поблизу аеропорту.

Фахівці AviVecto зазначили, що за рахунок порівняння знімків двох днів, можна з'ясувати факт ураження техніки:

За попередніми даними, на основі , 30 серпня о 09:02 UTC, та 22 серпня о 09:07 UTC, видно пожежу в районі розташування гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

- пишуть в  AviVecto.

Нагадаємо

У середині серпня, 2025 року, підрозділи та засоби ВМС ЗСУ провели успішний удар по пункту базування безпілотних літальних апаратів "Форпост" і "Mohajer-6" на аеродромі "Херсонес" у місті Севастополь.

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Мі-24
Військово-морські сили Збройних сил України
Qods Mohajer-6
Сімферополь
Мі-8
Крим
Севастополь