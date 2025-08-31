На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолета
Киев • УНН
30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе. Российские ресурсы зафиксировали движение БПЛА около 06:30 утра.
Во временно оккупированном Крыму россияне несут потери на своих военных объектах: 30 августа на территории аэродрома в Симферополе уничтожено несколько вертолетов. Передает УНН со ссылкой на OSINT-портал AviVecto.
Детали
30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя.
Как пишет AviVecto, российские ресурсы мониторинга зафиксировали движение беспилотников, направлявшихся в аэропорт Симферополя, около 06:30 утра 30 августа. Позже в сети появились кадры пожара вблизи аэропорта.
Специалисты AviVecto отметили, что за счет сравнения снимков двух дней, можно выяснить факт поражения техники:
По предварительным данным, на основе , 30 августа в 09:02 UTC, и 22 августа в 09:07 UTC, виден пожар в районе расположения вертолетов Ми-8 и Ми-24.
Напомним
В середине августа 2025 года подразделения и средства ВМС ВСУ провели успешный удар по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Mohajer-6" на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь.