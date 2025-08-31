На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолета

Во временно оккупированном Крыму россияне несут потери на своих военных объектах: 30 августа на территории аэродрома в Симферополе уничтожено несколько вертолетов. Передает УНН со ссылкой на OSINT-портал AviVecto.

30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя.

Как пишет AviVecto, российские ресурсы мониторинга зафиксировали движение беспилотников, направлявшихся в аэропорт Симферополя, около 06:30 утра 30 августа. Позже в сети появились кадры пожара вблизи аэропорта.

Специалисты AviVecto отметили, что за счет сравнения снимков двух дней, можно выяснить факт поражения техники:

По предварительным данным, на основе , 30 августа в 09:02 UTC, и 22 августа в 09:07 UTC, виден пожар в районе расположения вертолетов Ми-8 и Ми-24.