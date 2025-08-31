$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 18331 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 46540 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 71290 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 86972 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 103883 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251336 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109813 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84840 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98899 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 318352 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолета

Киев • УНН

 • 34 просмотра

30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе. Российские ресурсы зафиксировали движение БПЛА около 06:30 утра.

На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолета

Во временно оккупированном Крыму россияне несут потери на своих военных объектах: 30 августа на территории аэродрома в Симферополе уничтожено несколько вертолетов. Передает УНН со ссылкой на OSINT-портал AviVecto.

Детали

30 августа украинские беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя.

Как пишет AviVecto, российские ресурсы мониторинга зафиксировали движение беспилотников, направлявшихся в аэропорт Симферополя, около 06:30 утра 30 августа. Позже в сети появились кадры пожара вблизи аэропорта.

Специалисты AviVecto отметили, что за счет сравнения снимков двух дней, можно выяснить факт поражения техники:

По предварительным данным, на основе , 30 августа в 09:02 UTC, и 22 августа в 09:07 UTC, виден пожар в районе расположения вертолетов Ми-8 и Ми-24.

- пишут в AviVecto.

Напомним

В середине августа 2025 года подразделения и средства ВМС ВСУ провели успешный удар по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Mohajer-6" на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь.

Игорь Тележников

