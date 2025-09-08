россия пригрозила Украине ответом за якобы удар ВСУ по оккупированному Донецку
Киев • УНН
Мария Захарова заявила, что ВСУ якобы нанесли удар беспилотником по детской площадке в оккупированном Донецке. В москве обещают ответ, не упоминая о собственных ежедневных обстрелах украинских городов.
россия, ежедневно обстреливающая украинские города, продолжает традицию перекладывать вину на других. На этот раз официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар беспилотником по детской площадке в Донецке и сразу же пригрозила "ответом". Об этом говорится в сообщении мид страны-агрессора, пишет УНН.
Детали
В своем комментарии российская дипломатка традиционно не упоминает о ежедневных ударах рф по Киеву, Одессе, Днепру, Запорожью или Кременчугу, где гибнут гражданские, в том числе дети. В то же время захарова цинично назвала международную поддержку Украины "соучастием в кровавых деяниях".
москва в очередной раз заявила, что "оставляет за собой право ответить", но в то же время "остается приверженной мирному урегулированию". Традиционная формула: ракеты летят – а слова о "мире" звучат.
Напомним
В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.
Представители 60 дипломатических миссий посетили поврежденное здание Правительства Украины после российского обстрела. Дипломатам показали последствия атак и проинформировали о работе спасательных служб.