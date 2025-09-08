Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі Уряду

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком провели для представників 60 дипломатичних місій в Україні виїзний візит до будівлі Уряду, яка постраждала від російського обстрілу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

За даними МЗС, іноземних дипломатів поінформували про руйнування, роботу рятувальних служб і заходи уряду для захисту населення.

Юлія Свириденко та Ігор Клименко розповіли про наслідки останніх атак, які зачепили не лише Київ, але й Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

Такі візити важливі одразу з декількох причин. По-перше, іноземці бачать на власні очі наслідки російського терору та отримують інформацію з перших вуст. По-друге, вони інформують свої столиці та штаб-квартири про такі візити, що додатково стимулює ухвалення необхідних рішень. По-третє, це демонстрація єдності міжнародної спільноти в підтримці України та українців – наголосив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що росія своїми ударами руйнує будь-які мирні ініціативи, тому шлях до миру лежить через посилення тиску на москву та подальшу підтримку України.

Українська сторона подякувала іноземним дипломатам за засудження російських атак та їхню готовність працювати над конкретними рішеннями, спрямованими на зміцнення обороноздатності держави.

У заході взяли участь представники країн Європи, Азії, Африки, Америки, а також делегації ЄС, НАТО та Ради Європи.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.

Для удару по будівлі Кабінету міністрів України російські окупанти використали крилату ракету "Іскандер", а не БПЛА "Шахед", як вважалось раніше.