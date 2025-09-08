$41.220.13
9К720 Искандер

Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию Правительства

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Представители 60 дипломатических миссий посетили поврежденное здание Правительства Украины после российского обстрела. Дипломатам показали последствия атак и проинформировали о работе спасательных служб.

Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию Правительства

Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром внутренних дел Игорем Клименко провели для представителей 60 дипломатических миссий в Украине выездной визит в здание Правительства, пострадавшее от российского обстрела. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

По данным МИД, иностранных дипломатов проинформировали о разрушениях, работе спасательных служб и мерах правительства по защите населения.

Юлия Свириденко и Игорь Клименко рассказали о последствиях последних атак, затронувших не только Киев, но и Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье.

Такие визиты важны сразу по нескольким причинам. Во-первых, иностранцы видят своими глазами последствия российского террора и получают информацию из первых уст. Во-вторых, они информируют свои столицы и штаб-квартиры о таких визитах, что дополнительно стимулирует принятие необходимых решений. В-третьих, это демонстрация единства международного сообщества в поддержке Украины и украинцев 

– подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Россия своими ударами разрушает любые мирные инициативы, поэтому путь к миру лежит через усиление давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины.

Украинская сторона поблагодарила иностранных дипломатов за осуждение российских атак и их готовность работать над конкретными решениями, направленными на укрепление обороноспособности государства.

В мероприятии приняли участие представители стран Европы, Азии, Африки, Америки, а также делегации ЕС, НАТО и Совета Европы.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Позже премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.

Для удара по зданию Кабинета министров Украины российские оккупанты использовали крылатую ракету "Искандер", а не БПЛА "Шахед", как считалось ранее.

Степан Гафтко

