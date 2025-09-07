$41.350.00
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.

росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Свириденко.

Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу

- йдеться у дописі.

"Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля", - додала Свириденко.

За словами прем'єр-міністра, головне - Україні потрібна зброя.

"Те, що зупинить терор і не дозволить росії щодня намагатися вбивати українців", - резюмувала Свириденко.

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Внаслідок ймовірного збиття російського БпЛА, сталося займання в урядовій будівлі у Печерському районі столиці. 

Віта Зеленецька

