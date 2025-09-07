$41.350.00
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
6 вересня, 19:15 • 20493 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 40266 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 62320 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 57111 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 45412 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 50896 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 63442 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35835 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43300 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко

Київ • УНН

 • 2466 перегляди

У Києві 7 вересня російська атака спричинила займання на останньому поверсі адмінбудівлі в Печерському районі. Міська влада повідомила про ймовірне збиття БпЛА.

В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко

У столиці внаслідок ймовірного збиття російського БпЛА сталося займання в урядовій будівлі на Печерську. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі

- написав він у своєму Telegram-каналі.

"Пожежні працюють на місці", - додав Кличко.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні07.09.25, 05:40 • 6410 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Київ