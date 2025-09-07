В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко
Київ • УНН
У Києві 7 вересня російська атака спричинила займання на останньому поверсі адмінбудівлі в Печерському районі. Міська влада повідомила про ймовірне збиття БпЛА.
У столиці внаслідок ймовірного збиття російського БпЛА сталося займання в урядовій будівлі на Печерську. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі
"Пожежні працюють на місці", - додав Кличко.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні07.09.25, 05:40 • 6410 переглядiв