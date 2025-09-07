$41.350.00
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В ніч на 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами, пошкодивши приватні будинки та складські приміщення в трьох районах. 18-річна дівчина отримала поранення ноги, а у Фастівському районі загинуло 7 коней.

росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні

У ніч проти 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами. Наслідки фіксуються в трьох районах області. Поранення ноги отримала дівчина 18 років. Про це інформує Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

У неділю, 7 вересня о 06:09 ранку Микола Калашник повідомив у своєму Telegram-каналі про масовану атаку ворожих дронів на мирні населені пункти Київщини.

На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається

- йдеться у дописі чиновника.

Вже фіксуються наслідки ворожої атаки:

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дарницький район
Святошинський район
Київська область
Бровари
Київ