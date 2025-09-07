росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні
Київ • УНН
В ніч на 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами, пошкодивши приватні будинки та складські приміщення в трьох районах. 18-річна дівчина отримала поранення ноги, а у Фастівському районі загинуло 7 коней.
У ніч проти 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами. Наслідки фіксуються в трьох районах області. Поранення ноги отримала дівчина 18 років. Про це інформує Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
У неділю, 7 вересня о 06:09 ранку Микола Калашник повідомив у своєму Telegram-каналі про масовану атаку ворожих дронів на мирні населені пункти Київщини.
На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається
Вже фіксуються наслідки ворожої атаки:
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.
У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.