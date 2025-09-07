росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні

У ніч проти 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами. Наслідки фіксуються в трьох районах області. Поранення ноги отримала дівчина 18 років. Про це інформує Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

У неділю, 7 вересня о 06:09 ранку Микола Калашник повідомив у своєму Telegram-каналі про масовану атаку ворожих дронів на мирні населені пункти Київщини.

На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається