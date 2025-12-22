Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 338 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
20:13 • 7098 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 18855 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 27845 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 28986 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 42569 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 68081 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 75632 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44652 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37889 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Румунії знайшли невідомий дрон із парашутом в лісі21 грудня, 15:44 • 4488 перегляди
Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків21 грудня, 16:00 • 3570 перегляди
"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США 21 грудня, 16:09 • 4148 перегляди
Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21 грудня, 17:50 • 4712 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21:19 • 3856 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 19487 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 42352 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 75632 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 113324 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 82932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Флорида
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 17042 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 18919 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31172 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53393 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 36874 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
Серіали

Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Китайські виробники накопичувачів енергії переживають безпрецедентний зліт завдяки реформам на внутрішньому ринку електроенергії та глобальному будівництву дата-центрів для ШІ. Цього року експорт акумуляторів з КНР уже перевищив $65 мільярдів, а обсяги поставок літій-іонних елементів можуть зрости на 75%.

Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит

Китайські виробники накопичувачів енергії переживають безпрецедентний зліт завдяки реформам на внутрішньому ринку електроенергії та глобальному будівництву дата-центрів для ШІ. Цього року експорт акумуляторів з КНР уже перевищив $65 мільярдів, а обсяги поставок літій-іонних елементів можуть зрости на 75%. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Китай закріпив за собою статус абсолютного лідера: шість із шести провідних світових постачальників акумуляторних елементів (CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB та REPT BATTERO) є китайськими компаніями.

Економіка Китаю сповільнилася: промисловість та роздрібні продажі досягли мінімумів – Reuters15.12.25, 19:37 • 4879 переглядiв

Ці провідні виробники мають повний обсяг замовлень. Багато з них зараз працюють фактично у дві зміни, щоб спробувати задовольнити попит 

– зазначив аналітик Trivium China Козімо Ріс.

Рушії зростання

  • Інфраструктура ШІ: центри обробки даних потребують колосальних обсягів енергії та стабілізації мереж.
    • Відновлювана енергія: необхідність підтримувати старіючі енергосистеми Європи та нові проекти на Близькому Сході.
      • Внутрішні реформи: субсидії КНР зробили накопичення енергії економічно вигідним бізнесом.

        Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що світові інвестиції в цей сектор зростуть до $66 мільярдів уже цього року, і левова частка цих коштів дістанеться саме китайським гігантам.

        Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21.12.25, 19:50 • 4748 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини СвітуТехнології
        Техніка
        Енергетика
        Золото
        Електроенергія
        Reuters
        Європа