Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит
Китайські виробники накопичувачів енергії переживають безпрецедентний зліт завдяки реформам на внутрішньому ринку електроенергії та глобальному будівництву дата-центрів для ШІ. Цього року експорт акумуляторів з КНР уже перевищив $65 мільярдів, а обсяги поставок літій-іонних елементів можуть зрости на 75%.
Деталі
Китай закріпив за собою статус абсолютного лідера: шість із шести провідних світових постачальників акумуляторних елементів (CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB та REPT BATTERO) є китайськими компаніями.
Ці провідні виробники мають повний обсяг замовлень. Багато з них зараз працюють фактично у дві зміни, щоб спробувати задовольнити попит
Рушії зростання
- Інфраструктура ШІ: центри обробки даних потребують колосальних обсягів енергії та стабілізації мереж.
- Відновлювана енергія: необхідність підтримувати старіючі енергосистеми Європи та нові проекти на Близькому Сході.
- Внутрішні реформи: субсидії КНР зробили накопичення енергії економічно вигідним бізнесом.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що світові інвестиції в цей сектор зростуть до $66 мільярдів уже цього року, і левова частка цих коштів дістанеться саме китайським гігантам.
