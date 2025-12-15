Економіка Китаю сповільнилася: промисловість та роздрібні продажі досягли мінімумів – Reuters
Економічне зростання Китаю сповільнилося в листопаді. Промислове виробництво впало до 15-місячного мінімуму, а роздрібні продажі показали найгірші показники з кінця 2022 року.
Економічне зростання Китаю значно сповільнилося в листопаді, що посилило заклики до структурних реформ. Згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики (NBS) у понеділок, зростання промислового виробництва впало до 15-місячного мінімуму, а роздрібні продажі продемонстрували найгірші показники з моменту скасування обмежень "нульового COVID" наприкінці 2022 року. Про це пише УНН.
Деталі
Промислове виробництво зросло лише на 4,8% у річному обчисленні, що є найслабшим показником з серпня 2024 року та не виправдало прогнозів аналітиків. Тим часом, роздрібні продажі, ключовий показник споживання, зросли лише на 1,3%, що значно нижче очікувань і демонструє найповільніший темп з грудня 2022 року.
Економісти зазначають, що політики Пекіна значною мірою покладалися на експорт для підтримки зростання на тлі затяжної кризи на ринку нерухомості та зменшення субсидій. Однак ця стратегія стає дедалі нестійкішою через обурення торговельних партнерів Китаю його профіцитом у розмірі $1 трильйон.
Старший економіст Сюй Тяньчен заявив, що політики, ймовірно, зосередили свою увагу на 2026 рік, оскільки мета зростання на рівні близько 5% на поточний рік виглядає досяжною.
Міжнародний валютний фонд минулого тижня закликав Пекін прискорити структурні реформи та вжити заходів для врегулювання проблем у секторі нерухомості, де сконцентровано близько 70% багатства китайських домогосподарств.
