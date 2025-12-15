$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 14259 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 12815 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 13087 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 22114 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 18163 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 19747 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21027 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21702 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22279 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Теги
Автори
Економіка Китаю сповільнилася: промисловість та роздрібні продажі досягли мінімумів – Reuters

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Економічне зростання Китаю сповільнилося в листопаді. Промислове виробництво впало до 15-місячного мінімуму, а роздрібні продажі показали найгірші показники з кінця 2022 року.

Економіка Китаю сповільнилася: промисловість та роздрібні продажі досягли мінімумів – Reuters

Економічне зростання Китаю значно сповільнилося в листопаді, що посилило заклики до структурних реформ. Згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики (NBS) у понеділок, зростання промислового виробництва впало до 15-місячного мінімуму, а роздрібні продажі продемонстрували найгірші показники з моменту скасування обмежень "нульового COVID" наприкінці 2022 року. Про це пише УНН.

Деталі

Промислове виробництво зросло лише на 4,8% у річному обчисленні, що є найслабшим показником з серпня 2024 року та не виправдало прогнозів аналітиків. Тим часом, роздрібні продажі, ключовий показник споживання, зросли лише на 1,3%, що значно нижче очікувань і демонструє найповільніший темп з грудня 2022 року.

75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток13.12.25, 21:15 • 10031 перегляд

Економісти зазначають, що політики Пекіна значною мірою покладалися на експорт для підтримки зростання на тлі затяжної кризи на ринку нерухомості та зменшення субсидій. Однак ця стратегія стає дедалі нестійкішою через обурення торговельних партнерів Китаю його профіцитом у розмірі $1 трильйон.

Китаю не вигідна слабка росія, і росія, що програла - Зеленський08.12.25, 22:13 • 6441 перегляд

Старший економіст Сюй Тяньчен заявив, що політики, ймовірно, зосередили свою увагу на 2026 рік, оскільки мета зростання на рівні близько 5% на поточний рік виглядає досяжною.

Міжнародний валютний фонд минулого тижня закликав Пекін прискорити структурні реформи та вжити заходів для врегулювання проблем у секторі нерухомості, де сконцентровано близько 70% багатства китайських домогосподарств.

Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12.12.25, 11:01 • 26011 переглядiв

Степан Гафтко

