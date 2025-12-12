$42.270.01
Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі - Le Monde
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico

Київ • УНН

Адміністрація президента США Дональда Трампа формує коаліцію для протидії домінантному контролю Китаю над критично важливими мінералами та технологічними секторами. У п'ятницю буде підписано декларацію Pax Silica за участю Сінгапуру, Австралії, Японії, Південної Кореї та Ізраїлю.

Адміністрація президента США Дональда Трампа формує коаліцію для протидії домінантному контролю Китаю над критично важливими мінералами та країною, що розвивається, як центру штучного інтелекту та інших технологічних секторів, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Адміністрація, як вказано, "планує запустити коаліцію партнерів з підписанням у п'ятницю декларації Pax Silica, яка об'єднає Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль у співпраці, спрямованій на вирішення проблеми дефіциту доступу до критично важливих мінералів, витіснивши величезні інвестиції Китаю в його сектор критично важливих мінералів та технологій". Адміністрація активно шукає можливості залучити інші країни до участі в групі, пише видання.

Ця ініціатива, як зауважується, підкреслює ступінь, до якого адміністрація Трампа розглядає майже монополію Китаю на рідкісноземельні елементи - мінерали, які мають вирішальне значення для цивільного та військового застосування - та домінування в інших частинах світового ланцюга поставок як значну загрозу.

Пекін здійснює своє домінування в секторі за допомогою експортних обмежень, спрямованих на боротьбу з агресивною митною політикою адміністрації Трампа щодо китайського імпорту.

Декларація також відображає стурбованість США щодо масштабних інвестицій Китаю у штучний інтелект та квантові обчислення, які можуть дати йому конкурентну перевагу в економіці 21-го століття, пише видання.

"Це промислова політика для коаліції економічної безпеки, і вона змінює правила гри, тому що сьогодні немає групи, де ми могли б зібратися разом, щоб обговорити економіку штучного інтелекту та те, як ми конкуруємо з Китаєм у сфері штучного інтелекту, - сказав Гелберг. - Узгодивши наші підходи до економічної безпеки, ми можемо почати досягати згуртованості, щоб по суті блокувати китайську ініціативу "Пояс і шлях", яка насправді розроблена для посилення її експортно-орієнтованої моделі, позбавивши Китай можливості купувати порти, основні автомагістралі, транспортні та логістичні коридори".

Гелберг сказав, що адміністрація Трампа прагне розширити коаліцію з перших п'яти країн, які підпишуть декларацію, включивши до неї більше союзників і партнерів з мінеральними, технологічними та виробничими ресурсами.

Підписання декларації започатковує одноденний саміт адміністрації Pax Silica, у якому візьмуть участь посадовці Європейського Союзу, Канади, Нідерландів та Об'єднаних Арабських Еміратів. На саміті обговорюватимуться питання співпраці в таких сферах, як передове виробництво, переробка корисних копалин та логістика.

"Це об’єднання країн буде для ери штучного інтелекту тим, чим G7 була для промислової ери, - сказав Гелберг. - Це зобов’язує нас до процесу, у межах якого ми збираємося співпрацювати щодо узгодження нашого експортного контролю, перевірки іноземних інвестицій, вирішення антидемпінгових питань, але з дуже проактивним порядком денним щодо забезпечення вузьких точок у глобальній системі ланцюгів поставок".

Юлія Шрамко

