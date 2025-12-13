75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток

10% найзаможніших людей володіють 75% світового багатства, 10% найбагатших працівників у світі заробляють більше, ніж решта 90%, а розрив у витратах на освіту, які в Африці на південь від Сахари становлять 200 євро на дитину, тоді як у Європі - 7400 євро, закріплюють географію можливостей, свідчать результати дослідження World Inequality Report 2026, пише УНН.

Середні витрати на освіту на одну дитину в країнах Африки на південь від Сахари становили близько 200 євро (за паритетом купівельної спроможності, ПКС), порівняно з 7400 євро в Європі та 9000 євро в Північній Америці та Океанії: розрив понад 1 до 40, тобто приблизно втричі перевищує розрив у ВВП на душу населення - ідеться у підсумках до звіту.

Такі відмінності, як зазначається, "формують життєві шанси для різних поколінь, закріплюючи географію можливостей, яка загострює та увічнює глобальну ієрархію багатства".

Також у звіті вказано, що на сьогодні 10% найбагатших працівників світового населення заробляють більше, ніж решта 90%, тоді як найбідніша половина світового населення отримує менше 10% від загального світового доходу.

"Багатство ще більш сконцентроване: 10% найбагатших володіють трьома чвертями (75%) світового багатства, тоді як нижня половина володіє лише 2%", - сказано у підсумках до звіту.

Згідно зі звітом, у середньому жінки заробляють лише 32% від того, що заробляють чоловіки за робочу годину, що становить як оплачувану, так і неоплачувану діяльність; порівняно з 61%, якщо не враховувати неоплачувану домашню працю.

На міжнародному рівні WIR 2026 документує, як світова фінансова система посилює нерівність. "Багаті економіки продовжують отримувати вигоду від "непомірних привілеїв": щороку близько 1% світового ВВП (приблизно втричі більше, ніж допомога на розвиток) перетікає від бідніших до багатших країн через чисті перекази іноземних доходів, пов'язані зі стійкою надмірною дохідністю та нижчими процентними платежами за зобов'язаннями багатих країн. Зворотна динаміка є центральною для будь-якої надійної стратегії глобальної справедливості", - зазначається у звіті.

Білл Гейтс пояснив, чому він віддасть практично все своє багатство