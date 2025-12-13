75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 8096 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 12751 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 12350 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 13144 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 12887 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11394 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 12927 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14042 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12556 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12971 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
71%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 10215 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 7350 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 15741 перегляди
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом13 грудня, 12:45 • 4490 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 9460 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 9932 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 15987 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 24605 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 35123 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 57816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Берлін
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 7638 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 10392 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 17842 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 53006 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 34375 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Мі-8

75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Середні витрати на освіту на дитину в Африці на південь від Сахари становлять 200 євро, тоді як у Європі та Північній Америці ці показники значно вищі. Цей розрив у 40 разів перевищує розрив у ВВП на душу населення, поглиблюючи глобальну ієрархію багатства. Звіт вказує, що 10% найбагатших володіють 75% світового багатства.

75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток

10% найзаможніших людей володіють 75% світового багатства, 10% найбагатших працівників у світі заробляють більше, ніж решта 90%, а розрив у витратах на освіту, які в Африці на південь від Сахари становлять 200 євро на дитину, тоді як у Європі - 7400 євро, закріплюють географію можливостей, свідчать результати дослідження World Inequality Report 2026, пише УНН.

Середні витрати на освіту на одну дитину в країнах Африки на південь від Сахари становили близько 200 євро (за паритетом купівельної спроможності, ПКС), порівняно з 7400 євро в Європі та 9000 євро в Північній Америці та Океанії: розрив понад 1 до 40, тобто приблизно втричі перевищує розрив у ВВП на душу населення

- ідеться у підсумках до звіту.

Такі відмінності, як зазначається, "формують життєві шанси для різних поколінь, закріплюючи географію можливостей, яка загострює та увічнює глобальну ієрархію багатства".

Також у звіті вказано, що на сьогодні 10% найбагатших працівників світового населення заробляють більше, ніж решта 90%, тоді як найбідніша половина світового населення отримує менше 10% від загального світового доходу.

"Багатство ще більш сконцентроване: 10% найбагатших володіють трьома чвертями (75%) світового багатства, тоді як нижня половина володіє лише 2%", - сказано у підсумках до звіту.

Згідно зі звітом, у середньому жінки заробляють лише 32% від того, що заробляють чоловіки за робочу годину, що становить як оплачувану, так і неоплачувану діяльність; порівняно з 61%, якщо не враховувати неоплачувану домашню працю.

На міжнародному рівні WIR 2026 документує, як світова фінансова система посилює нерівність. "Багаті економіки продовжують отримувати вигоду від "непомірних привілеїв": щороку близько 1% світового ВВП (приблизно втричі більше, ніж допомога на розвиток) перетікає від бідніших до багатших країн через чисті перекази іноземних доходів, пов'язані зі стійкою надмірною дохідністю та нижчими процентними платежами за зобов'язаннями багатих країн. Зворотна динаміка є центральною для будь-якої надійної стратегії глобальної справедливості", - зазначається у звіті.

Білл Гейтс пояснив, чому він віддасть практично все своє багатство09.05.25, 12:40 • 3494 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини СвітуОсвіта
Державний бюджет
Європа
Північна Америка