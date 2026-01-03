Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика
Київ • УНН
Тіло жінки, деблоковане з-під завалів харківської багатоповерхівки, попередньо ідентифіковано як матір трирічного хлопчика, знайденого раніше. Особи загиблих попередньо встановлено після впізнання знайомим.
Тіло молодої жінки, деблоковане з-під завалів харківської багатоповерхівки, попередньо ідентифікували як маму загиблого трирічного хлопчика. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку деблоковано загиблу молоду жінку - матір трирічного хлопчика, якого виявили раніше", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням, особи загиблих попередньо встановили після того, як знайомий чоловік упізнав їх.
Остаточна ідентифікація відбудеться після проведення відповідних експертних досліджень.
Нагадаємо
2 січня у Харкові під завалами знайдено тіло дитини, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина.
Крім того він оприлюднив дані щодо руйнувань:
▪️ зруйнована пʼятиповерхова будівля;
▪️ зруйнована частина під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку;
▪️ пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках;
▪️ обірвані контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори;
▪️ пошкоджено 13 автомобілів.
За його словами, екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними.
Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель.