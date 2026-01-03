Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 січня, 16:10 • 17793 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 33523 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 38724 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 57571 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 34826 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 67300 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 95694 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66663 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59995 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 202879 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.6м/с
79%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи2 січня, 23:39 • 5668 перегляди
У гонитві за народжуваністю: Китай повернув податок на контрацептиви3 січня, 00:15 • 5368 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД3 січня, 01:34 • 10700 перегляди
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та пораненихVideo04:32 • 4544 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 7792 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 33578 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 52674 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 68253 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 202881 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 121864 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 39795 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 50210 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 49875 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 121864 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 47137 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Тіло жінки, деблоковане з-під завалів харківської багатоповерхівки, попередньо ідентифіковано як матір трирічного хлопчика, знайденого раніше. Особи загиблих попередньо встановлено після впізнання знайомим.

Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика

Тіло молодої жінки, деблоковане з-під завалів харківської багатоповерхівки, попередньо ідентифікували як маму загиблого трирічного хлопчика. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку деблоковано загиблу молоду жінку - матір трирічного хлопчика, якого виявили раніше", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням, особи загиблих попередньо встановили після того, як знайомий чоловік упізнав їх.

Остаточна ідентифікація відбудеться після проведення відповідних експертних досліджень.

Нагадаємо

2 січня у Харкові під завалами знайдено тіло дитини, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина. 

Крім того він оприлюднив дані щодо руйнувань:

▪️ зруйнована пʼятиповерхова будівля; 

▪️ зруйнована частина під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку; 

▪️ пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках; 

▪️ обірвані контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори; 

▪️ пошкоджено 13 автомобілів. 

За його словами, екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними. 

Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Війна в Україні
Харків