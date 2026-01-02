$42.170.18
Тіло дитини виявили під завалами у Харкові, пошуки тривають - мер

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Харкові під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Тіло дитини виявили під завалами у Харкові, пошуки тривають - мер

У Харкові під завалами знайшли тіло дитини, пошуки тривають. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Щойно під завалами знайдено тіло дитини.  Пошуково-рятувальна операція триває 

- повідомив міський голова Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. 

Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується.

Додамо

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина. 

Крім того він оприлюднив дані щодо руйнувань:

▪️ зруйнована пʼятиповерхова будівля; 

▪️ зруйнована частина під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку; 

▪️ пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках; 

▪️ обірвані контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори; 

▪️ пошкоджено 13 автомобілів. 

За його словами, екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними. 

Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель.

Антоніна Туманова

