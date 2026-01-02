Тіло дитини виявили під завалами у Харкові, пошуки тривають - мер
Київ • УНН
У Харкові під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Щойно під завалами знайдено тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція триває
Як повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика.
Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується.
Додамо
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина.
Крім того він оприлюднив дані щодо руйнувань:
▪️ зруйнована пʼятиповерхова будівля;
▪️ зруйнована частина під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку;
▪️ пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках;
▪️ обірвані контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори;
▪️ пошкоджено 13 автомобілів.
За його словами, екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними.
Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель.
