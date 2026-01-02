$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 7438 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 12215 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 19528 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 31205 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 22589 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 59517 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 86229 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63473 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57594 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 191599 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Тело ребенка обнаружили под завалами в Харькове, поиски продолжаются - мэр

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В Харькове под завалами найдено тело ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Тело ребенка обнаружили под завалами в Харькове, поиски продолжаются - мэр

В Харькове под завалами нашли тело ребенка, поиски продолжаются. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Только что под завалами найдено тело ребенка.  Поисково-спасательная операция продолжается 

- сообщил городской голова Харькова.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, под завалами найден погибший мальчик. 

Также, предварительно, под завалами ребенок находился с матерью. Информация выясняется.

Добавим

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара достигло 28 человек, среди которых 6-месячный ребенок. 

Кроме того, он обнародовал данные о разрушениях:

▪️ разрушено пятиэтажное здание; 

▪️ разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома; 

▪️ повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах; 

▪️ оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры; 

▪️ повреждено 13 автомобилей. 

По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними. 

Волонтеры Координационного гуманитарного центра оперативно работают на местах разрушений: закрывают выбитые окна, убирают территорию вокруг поврежденных зданий.

рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 3002.01.26, 17:18 • 2356 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков