Тело ребенка обнаружили под завалами в Харькове, поиски продолжаются - мэр
Киев • УНН
В Харькове под завалами найдено тело ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Только что под завалами найдено тело ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, под завалами найден погибший мальчик.
Также, предварительно, под завалами ребенок находился с матерью. Информация выясняется.
Добавим
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара достигло 28 человек, среди которых 6-месячный ребенок.
Кроме того, он обнародовал данные о разрушениях:
▪️ разрушено пятиэтажное здание;
▪️ разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома;
▪️ повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах;
▪️ оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры;
▪️ повреждено 13 автомобилей.
По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними.
Волонтеры Координационного гуманитарного центра оперативно работают на местах разрушений: закрывают выбитые окна, убирают территорию вокруг поврежденных зданий.
