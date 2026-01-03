Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика
Киев • УНН
Тело женщины, деблокированное из-под завалов харьковской многоэтажки, предварительно идентифицировано как мать трехлетнего мальчика, найденного ранее. Личности погибших предварительно установлены после опознания знакомым.
Тело молодой женщины, деблокированное из-под завалов харьковской многоэтажки, предварительно идентифицировали как маму погибшего трехлетнего мальчика. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
"Ночью из-под завалов разрушенного дома деблокирована погибшая молодая женщина - мать трехлетнего мальчика, которого обнаружили ранее", - говорится в сообщении.
По сообщению, личности погибших предварительно установили после того, как знакомый мужчина опознал их.
Окончательная идентификация состоится после проведения соответствующих экспертных исследований.
Напомним
2 января в Харькове под завалами найдено тело ребенка, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара достигло 28 человек, среди которых 6-месячный ребенок.
Кроме того, он обнародовал данные о разрушениях:
▪️ разрушено пятиэтажное здание;
▪️ разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома;
▪️ повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах;
▪️ оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры;
▪️ повреждено 13 автомобилей.
По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними.
Волонтеры Координационного гуманитарного центра оперативно работают на местах разрушений: закрывают выбитые окна, убирают территорию вокруг поврежденных зданий.