Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 января, 16:10 • 18379 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 34809 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 39701 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 58740 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 35409 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 67605 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 96067 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66776 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60071 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 203476 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
77%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва2 января, 23:39 • 6656 просмотра
В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы3 января, 00:15 • 6416 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД3 января, 01:34 • 11221 просмотра
Землетрясение в Мексике: много погибших и раненыхVideo04:32 • 5774 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 9096 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 34158 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 53246 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 68755 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 203477 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 122566 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Михаил Федоров
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 40092 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 50517 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 50149 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 122566 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 47375 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Тело женщины, деблокированное из-под завалов харьковской многоэтажки, предварительно идентифицировано как мать трехлетнего мальчика, найденного ранее. Личности погибших предварительно установлены после опознания знакомым.

Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика

Тело молодой женщины, деблокированное из-под завалов харьковской многоэтажки, предварительно идентифицировали как маму погибшего трехлетнего мальчика. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"Ночью из-под завалов разрушенного дома деблокирована погибшая молодая женщина - мать трехлетнего мальчика, которого обнаружили ранее", - говорится в сообщении.

По сообщению, личности погибших предварительно установили после того, как знакомый мужчина опознал их.

Окончательная идентификация состоится после проведения соответствующих экспертных исследований.

Напомним

2 января в Харькове под завалами найдено тело ребенка, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара достигло 28 человек, среди которых 6-месячный ребенок. 

Кроме того, он обнародовал данные о разрушениях:

▪️ разрушено пятиэтажное здание; 

▪️ разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома; 

▪️ повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах; 

▪️ оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры; 

▪️ повреждено 13 автомобилей. 

По его словам, экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними. 

Волонтеры Координационного гуманитарного центра оперативно работают на местах разрушений: закрывают выбитые окна, убирают территорию вокруг поврежденных зданий.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Харьков