Мільярдер-бізнесмен та філантроп Білл Гейтс пояснив, чому він віддасть практично все своє багатство до 2045 року в інтерв'ю CBS Mornings, пише УНН.

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Гейтс розповів у четвер, що він віддасть практично все своє багатство протягом наступних 20 років через Фонд Гейтса. Він вказав, що загалом 200 мільярдів доларів підуть на цілі, які допоможуть врятувати та покращити життя по всьому світу.

Білл Гейтс заявив, що пожертвує 200 мільярдів доларів бідним з усього світу до 2045 року - Reuters

"Вирішивши витратити всі ці гроші протягом наступних 20 років, ми зможемо зробити набагато більше", - сказав Гейтс в інтерв'ю, записаному минулого тижня, за кілька днів до того, як він оголосив про ініціативу. Він упевнений, що ці гроші врятують "десятки мільйонів життів".

Це рішення Гейтс прийняв нелегко, пояснивши в листі, опублікованому в мережі в четвер, що його надихнула відома цитата з есе Ендрю Карнегі 1889 "Євангеліє багатства", у якому стверджувалося, що "людина, яка вмирає такою багатою, вмирає зганьбленою".

Гейтс сказав, що його чистий капітал, який зараз становить 108 мільярдів доларів, впаде на 99% протягом наступних двох десятиліть.

Мільярдер, якому восени виповнюється 70 років, сказав, що цей крок знаменує початок "останнього розділу" в його кар'єрі. Але він, безумовно, сподівається, що він житиме і побачить, який вплив це матиме.

"Ну, я хотів би мати ще більше часу. Але я маю сказати: "Добре, це остання частина мого життя. І я розпорядник цих ресурсів, - сказав він CBS Mornings. - Я маю переконатися, що вони витрачені з користю. І тепер це останній етап цього".

Коли його запитали, чи сумуватиме він за своїми мільярдними статками, Гейтс посміхнувся.

"Ні, не буду. Сподіваюся, я все ще буду живий, коли ми закінчимо 20 років, але я трохи відкладу, щоб мати можливість купувати гамбургери стільки, скільки мені потрібно", - сказав він.

Доповнення

Білл Гейтс раніше повідомляв, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft і раніше казав, що планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.