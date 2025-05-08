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Білл Гейтс заявив, що пожертвує 200 мільярдів доларів бідним з усього світу до 2045 року - Reuters

Київ • УНН

 • 3640 перегляди

Американський філантроп Білл Гейтс пообіцяв роздати майже все своє багатство протягом 20 років. Він розкритикував Ілона Маска за скорочення допомоги найбіднішим країнам світу.

Білл Гейтс заявив, що пожертвує 200 мільярдів доларів бідним з усього світу до 2045 року - Reuters

Американський бізнесмен і філантроп Білл Гейтс пообіцяв роздати майже все своє особисте багатство протягом наступних двох десятиліть і заявив, що найбідніші люди світу отримають близько 200 мільярдів доларів через його фонд у той час, коли уряди в усьому світі скорочують міжнародну допомогу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Гейтс також розкритикував Ілона Маска, найбагатшу людину світу та ключову фігуру в адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши його у "вбивстві найбідніших дітей світу" шляхом величезних скорочень бюджету допомоги Сполучених Штатів.

"Картина найбагатшої людини світу, яка вбиває найбідніших дітей світу, не дуже приємна", – сказав Гейтс в інтерв'ю Financial Times.

Гейтс нагадав, що Департамент ефективності урядування під керівництвом Маска призвів до знищення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке раніше надавало мільярди фінансування на все: від вакцин для дітей до екстреної продовольчої допомоги.

Гейтс і Маск колись домовилися про роль, які відіграють багаті люди у роздачі грошей, але з того часу кілька разів конфліктували. Гейтс заявив, що пришвидшує плани щодо продажу свого статку та закриття Фонду Гейтса 31 грудня 2045 року.

Люди багато говоритимуть про мене, коли я помру, але я рішуче налаштований, що "він помер багатим" не буде однією з них. Є забагато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб я міг утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям 

– написав 69-річний мільярдер, співзасновник Microsoft та філантроп у дописі на своєму вебсайті.

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У своїй заяві Гейтс нібито дорікнув Трампу за скорочення допомоги бідним після повернення на посаду в січні. Він заявив, що хоче допомогти зупинити смерть новонароджених, дітей та матерів від причин, яким можна запобігти. Він також прагне сприяти подоланню таких хвороб, як поліомієліт, малярія та кір, а також зменшити бідність.

Незрозуміло, чи продовжуватимуть найбагатші країни світу захищати своїх найбідніших людей 

– додав Гейтс, зазначивши, що зараз відбувається скорочення фінансування від основних донорів, включаючи Велику Британію та Францію, а також Сполучені Штати, найбільшого донора у світі.

Гейтс сказав, що, незважаючи на глибокі кишені фонду, прогрес буде неможливим без державної підтримки. Він високо оцінив реакцію на скорочення допомоги в Африці, де деякі уряди перерозподілили бюджети, але сказав, що, наприклад, поліомієліт не буде викорінено без фінансування США.

Гейтс зробив цю заяву на 25-ту річницю фонду. Він заснував організацію разом зі своєю тодішньою дружиною Меліндою Френч Гейтс у 2000 році, а пізніше до них приєднався інвестор Воррен Баффет.

Доповнення

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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