Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов бедным со всего мира до 2045 года - Reuters

Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс пообещал раздать почти все свое личное богатство в течение следующих двух десятилетий и заявил, что беднейшие люди мира получат около 200 миллиардов долларов через его фонд в то время, когда правительства во всем мире сокращают международную помощь. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Гейтс также раскритиковал Илона Маска, самого богатого человека в мире и ключевую фигуру в администрации президента Дональда Трампа, обвинив его в "убийстве беднейших детей мира" путем огромных сокращений бюджета помощи Соединенных Штатов.

"Картина самого богатого человека в мире, убивающего беднейших детей мира, не очень приятная", – сказал Гейтс в интервью Financial Times.

Гейтс напомнил, что Департамент эффективности управления под руководством Маска привел к уничтожению Агентства США по международному развитию (USAID), которое ранее предоставляло миллиарды финансирования на все: от вакцин для детей до экстренной продовольственной помощи.

Гейтс и Маск когда-то договорились о роли, которую играют богатые люди в раздаче денег, но с тех пор несколько раз конфликтовали. Гейтс заявил, что ускоряет планы по продаже своего состояния и закрытию Фонда Гейтса 31 декабря 2045 года.

Люди будут много говорить обо мне, когда я умру, но я решительно настроен, что "он умер богатым" не будет одним из них. Есть слишком много неотложных проблем, которые нужно решить, чтобы я мог удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям – написал 69-летний миллиардер, соучредитель Microsoft и филантроп в сообщении на своем веб-сайте.

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В своем заявлении Гейтс якобы упрекнул Трампа за сокращение помощи бедным после возвращения на должность в январе. Он заявил, что хочет помочь остановить смерть новорожденных, детей и матерей от причин, которые можно предотвратить. Он также стремится способствовать преодолению таких болезней, как полиомиелит, малярия и корь, а также уменьшить бедность.

Непонятно, будут ли продолжать самые богатые страны мира защищать своих беднейших людей – добавил Гейтс, отметив, что сейчас происходит сокращение финансирования от основных доноров, включая Великобританию и Францию, а также Соединенные Штаты, крупнейшего донора в мире.

Гейтс сказал, что, несмотря на глубокие карманы фонда, прогресс будет невозможен без государственной поддержки. Он высоко оценил реакцию на сокращение помощи в Африке, где некоторые правительства перераспределили бюджеты, но сказал, что, например, полиомиелит не будет искоренен без финансирования США.

Гейтс сделал это заявление на 25-ю годовщину фонда. Он основал организацию вместе со своей тогдашней женой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году, а позже к ним присоединился инвестор Уоррен Баффет.

Дополнение

Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям "не такую уж и огромную" сумму.