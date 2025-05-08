Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов бедным со всего мира до 2045 года - Reuters

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных
Эксклюзив
13:38 • 14886 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

13:00 • 25738 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
12:19 • 31896 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

12:11 • 36418 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

11:49 • 58639 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 59358 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 62580 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
8 мая, 08:51 • 39217 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

8 мая, 07:53 • 53226 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
8 мая, 07:22 • 47318 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
1.8м/с
34%
748 мм
Популярные новости

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

8 мая, 07:10 • 61194 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 115545 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 64870 просмотра

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

09:23 • 31600 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 46116 просмотра
публикации

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

13:49 • 15205 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

12:41 • 25427 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 58639 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 62580 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 116294 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Андрей Сибига

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 46680 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 65466 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 58036 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 88547 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 137470 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Вашингтон Пост

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов бедным со всего мира до 2045 года - Reuters

Киев • УНН

 • 2894 просмотра

Американский филантроп Билл Гейтс пообещал раздать почти все свое богатство в течение 20 лет. Он раскритиковал Илона Маска за сокращение помощи беднейшим странам мира.

Билл Гейтс заявил, что пожертвует 200 миллиардов долларов бедным со всего мира до 2045 года - Reuters

Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс пообещал раздать почти все свое личное богатство в течение следующих двух десятилетий и заявил, что беднейшие люди мира получат около 200 миллиардов долларов через его фонд в то время, когда правительства во всем мире сокращают международную помощь. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Гейтс также раскритиковал Илона Маска, самого богатого человека в мире и ключевую фигуру в администрации президента Дональда Трампа, обвинив его в "убийстве беднейших детей мира" путем огромных сокращений бюджета помощи Соединенных Штатов.

"Картина самого богатого человека в мире, убивающего беднейших детей мира, не очень приятная", – сказал Гейтс в интервью Financial Times.

Гейтс напомнил, что Департамент эффективности управления под руководством Маска привел к уничтожению Агентства США по международному развитию (USAID), которое ранее предоставляло миллиарды финансирования на все: от вакцин для детей до экстренной продовольственной помощи.

Гейтс и Маск когда-то договорились о роли, которую играют богатые люди в раздаче денег, но с тех пор несколько раз конфликтовали. Гейтс заявил, что ускоряет планы по продаже своего состояния и закрытию Фонда Гейтса 31 декабря 2045 года.

Люди будут много говорить обо мне, когда я умру, но я решительно настроен, что "он умер богатым" не будет одним из них. Есть слишком много неотложных проблем, которые нужно решить, чтобы я мог удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям 

– написал 69-летний миллиардер, соучредитель Microsoft и филантроп в сообщении на своем веб-сайте.

Дочь Билла Гейтса раскрыла, что у ее отца заболевание аутистического спектра01.05.25, 21:37 • 10171 просмотр

В своем заявлении Гейтс якобы упрекнул Трампа за сокращение помощи бедным после возвращения на должность в январе. Он заявил, что хочет помочь остановить смерть новорожденных, детей и матерей от причин, которые можно предотвратить. Он также стремится способствовать преодолению таких болезней, как полиомиелит, малярия и корь, а также уменьшить бедность.

Непонятно, будут ли продолжать самые богатые страны мира защищать своих беднейших людей 

– добавил Гейтс, отметив, что сейчас происходит сокращение финансирования от основных доноров, включая Великобританию и Францию, а также Соединенные Штаты, крупнейшего донора в мире.

Гейтс сказал, что, несмотря на глубокие карманы фонда, прогресс будет невозможен без государственной поддержки. Он высоко оценил реакцию на сокращение помощи в Африке, где некоторые правительства перераспределили бюджеты, но сказал, что, например, полиомиелит не будет искоренен без финансирования США.

Гейтс сделал это заявление на 25-ю годовщину фонда. Он основал организацию вместе со своей тогдашней женой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году, а позже к ним присоединился инвестор Уоррен Баффет.

Дополнение

Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям "не такую уж и огромную" сумму.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Уоррен Баффет
Билл Гейтс
Агентство США по международному развитию
Дональд Трамп
Элон Маск
Франция
Великобритания
Соединенные Штаты
Майкрософт
Brent
$62.40
Bitcoin
$99,308.30
S&P 500
$5,658.75
Tesla
$284.04
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,361.85
Ethereum
$1,976.07