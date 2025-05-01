Дочь Билла Гейтса раскрыла, что у ее отца заболевание аутистического спектра
Киев • УНН
Фиби Гейтс заявила, что у ее отца синдром Аспергера. Билл Гейтс в своих мемуарах 2025 года также говорил, что ему вероятно поставили бы диагноз РАС.
Дочь основателя корпорации Майкрософт Билла Гейтса Фиби Гейтс в еженедельном подкасте призналась, что ее отец имеет "синдром Аспергера", который характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии и повторяющимся поведением.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іndependent.
Детали
На этой неделе во время подкаста "Позвони ее отцу" ведущий Алекс Купер спросил 22-летнюю дочь миллиардера, какой у нее был опыт со знакомства бойфренда с отцом.
Для парня это ужасно. Для меня это смешно, потому что мой папа достаточно социально неловкий. Как он уже говорил, у него синдром Аспергера. Так что, как для меня, это так смешно
69-летний инженер-программист никогда публично не говорил, что имеет синдром Аспергера. Ранее этот диагноз ставили некоторым людям с аутизмом. С тех пор этот термин объединили с другими состояниями в расстройство аутистического спектра (РАС).
Люди с РАС могут иметь трудности в социальном и коммуникативном общении, навязчивые интересы и повторяющееся поведение.
В своих мемуарах 2025 года "Исходный код" Гейтс сказал, что, по его мнению, ему бы поставили диагноз расстройство аутистического спектра (РАС), если бы он был ребенком, которого воспитывают сегодня.
Если бы я рос сегодня, мне, вероятно, поставили бы диагноз аутистического спектра. В моем детстве тот факт, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию по-разному, чем мозг других, не был широко осознанным
Мои родители не имели никаких указателей или учебников, которые помогли бы им понять, почему их сын стал таким одержимым определенными проектами, не учитывал социальных сигналов и мог быть грубым и неуместным, не замечая, как он влияет на других
Билл также отметил, что термин "нейродивиргентный", который используется для описания людей, мозг которых формируется или работает по-другому, был введен только в 1990-х годах.
Издание отмечает, что формальное тестирование на расстройство аутистического спектра (РАС) не было введено до 1980-х годов, и на то время Биллу уже было около 30 лет.
В февральском интервью журналу Axios Билл также рассказал о том, как осознавал, что отличается от своих сверстников в детстве, говорится в публикации.
Я всегда знал, что отличаюсь от других, и это сбивало людей с толку относительно моего уровня энергии и интенсивности, а также относительно того, что я просто изучаю что-то. И это немного смущает, когда ты ребенок, что ты другой, или люди реагируют на тебя как-то, или твои социальные навыки - ты ошибаешься в разных вещах
Билл также упомянул о первом случае, когда кто-то предположил, что у него расстройство аутистического спектра произошло, когда ему было около 25 лет.
Что за черт? Что за черт? Я руковожу компанией, черт побери. А потом я понял, что, пожалуй, это правда. Я имею в виду, что эта штука со спектром - это что-то непонятное
Сейчас издание The Independent обратилось к представителям Билла для получения комментариев.
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал03.02.25, 11:37 • 121384 просмотра