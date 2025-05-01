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Дочь Билла Гейтса раскрыла, что у ее отца заболевание аутистического спектра

Киев • УНН

 • 3556 просмотра

Фиби Гейтс заявила, что у ее отца синдром Аспергера. Билл Гейтс в своих мемуарах 2025 года также говорил, что ему вероятно поставили бы диагноз РАС.

Дочь Билла Гейтса раскрыла, что у ее отца заболевание аутистического спектра

Дочь основателя корпорации Майкрософт Билла Гейтса Фиби Гейтс в еженедельном подкасте призналась, что ее отец имеет "синдром Аспергера", который характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии и повторяющимся поведением.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іndependent.

Детали

На этой неделе во время подкаста "Позвони ее отцу" ведущий Алекс Купер спросил 22-летнюю дочь миллиардера, какой у нее был опыт со знакомства бойфренда с отцом.

Для парня это ужасно. Для меня это смешно, потому что мой папа достаточно социально неловкий. Как он уже говорил, у него синдром Аспергера. Так что, как для меня, это так смешно

 - сказала Фиби.

69-летний инженер-программист никогда публично не говорил, что имеет синдром Аспергера. Ранее этот диагноз ставили некоторым людям с аутизмом. С тех пор этот термин объединили с другими состояниями в расстройство аутистического спектра (РАС).

Люди с РАС могут иметь трудности в социальном и коммуникативном общении, навязчивые интересы и повторяющееся поведение.

В своих мемуарах 2025 года "Исходный код" Гейтс сказал, что, по его мнению, ему бы поставили диагноз расстройство аутистического спектра (РАС), если бы он был ребенком, которого воспитывают сегодня.

Если бы я рос сегодня, мне, вероятно, поставили бы диагноз аутистического спектра. В моем детстве тот факт, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию по-разному, чем мозг других, не был широко осознанным

- написал он.

Мои родители не имели никаких указателей или учебников, которые помогли бы им понять, почему их сын стал таким одержимым определенными проектами, не учитывал социальных сигналов и мог быть грубым и неуместным, не замечая, как он влияет на других

- добавил Билл.

Билл также отметил, что термин "нейродивиргентный", который используется для описания людей, мозг которых формируется или работает по-другому, был введен только в 1990-х годах.

Издание отмечает, что формальное тестирование на расстройство аутистического спектра (РАС) не было введено до 1980-х годов, и на то время Биллу уже было около 30 лет.

В февральском интервью журналу Axios Билл также рассказал о том, как осознавал, что отличается от своих сверстников в детстве, говорится в публикации.

Я всегда знал, что отличаюсь от других, и это сбивало людей с толку относительно моего уровня энергии и интенсивности, а также относительно того, что я просто изучаю что-то. И это немного смущает, когда ты ребенок, что ты другой, или люди реагируют на тебя как-то, или твои социальные навыки - ты ошибаешься в разных вещах

– сказал он.

Билл также упомянул о первом случае, когда кто-то предположил, что у него расстройство аутистического спектра произошло, когда ему было около 25 лет.

Что за черт? Что за черт? Я руковожу компанией, черт побери. А потом я понял, что, пожалуй, это правда. Я имею в виду, что эта штука со спектром - это что-то непонятное

- добавил он.

Сейчас издание The Independent обратилось к представителям Билла для получения комментариев.

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал03.02.25, 11:37 • 121384 просмотра

Алена Уткина

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