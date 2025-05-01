Донька Білла Гейтса розкрила, що її батько має захворювання аутистичного спектра

Донька засновника корпорації Майкрософт Біла Гейтса Фібі Гейтс у щотижневому підкасті зізналася, що її батько має "синдром Аспергера", який характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії та повторювану поведінку.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Іndependent.

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Цього тижня під час подкасту "Подзвони її батьку" ведучий Алекс Купер запитав 22-річну доньку мільярдера, який у неї був досвід зі знайомства бойфренда із батьком.

Для хлопця це жахливо. Для мене це смішно, бо мій тато досить соціально незграбний. Як він уже казав, у нього синдром Аспергера. Тож, як для мене, це так смішно - сказала Фібі.

69-річний інженер-програміст ніколи публічно не говорив, що має синдром Аспергера. Раніше цей діагноз ставили деяким людям з аутизмом. Відтоді цей термін об'єднали з іншими станами в розлад аутистичного спектра (РАС).

Люди з РАС можуть мати труднощі в соціальному та комунікативному спілкуванні, нав'язливі інтереси та повторювану поведінку.

У своїх мемуарах 2025 року "Вихідний код" Гейтс сказав, що, на його думку, йому б поставили діагноз розлад аутистичного спектра (РАС), якби він був дитиною, яку виховують сьогодні.

Якби я ріс сьогодні, мені, ймовірно, поставили б діагноз аутистичного спектра. У моєму дитинстві той факт, що мозок деяких людей обробляє інформацію по-різному, ніж мозок інших, не був широко усвідомленим - написав він.

Мої батьки не мали жодних вказівників чи підручників, які б допомогли їм зрозуміти, чому їхній син став таким одержимим певними проєктами, не враховував соціальних сигналів і міг бути грубим і недоречним, не помічаючи, як він впливає на інших - додав Білл.

Білл також зазначив, що термін "нейродивергентний", який використовується для опису людей, мозок яких формується або працює по-іншому, був введений лише у 1990-х роках.

Видання зазначає, що формальне тестування на розлад аутистичного спектра (РАС) не було запроваджено до 1980-х років, і на той час Біллу вже було близько 30 років.

У лютневому інтерв'ю журналу Axios Білл також розповів про те, як усвідомлював, що відрізняється від своїх однолітків у дитинстві, йдеться у публікації.

Я завжди знав, що відрізняюся від інших, і це збивало людей з пантелику щодо мого рівня енергії та інтенсивності, а також щодо того, що я просто вивчаю щось. І це трохи бентежить, коли ти дитина, що ти інший, або люди реагують на тебе якось, або твої соціальні навички – ти помиляєшся в різних речах – сказав він.

Білл також згадав про перший випадок, коли хтось припустив, що в нього розлад аутистичного спектра стався, коли йому біло близько 25 років.

Що за чорт? Що за чорт? Я керую компанією, чорт забирай. А потім я зрозумів, що, мабуть, це правда. Я маю на увазі, що ця штука зі спектром - це щось незрозуміле - додав він.

Наразі видання The Independent звернулося до представників Білла для отримання коментарів.

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