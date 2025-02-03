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"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

Київ • УНН

 • 121259 перегляди

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Мільярдер Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, але залишити щось і дітям, розповів він в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Деталі

Білл Гейтс розкрив нові цифри про те, скільки його благодійний фонд витратив на боротьбу із запобіганням захворюванням і скорочення бідності.

Я роздав понад 100 мільярдів. Але мені ще є що віддати

- сказав Гейтс.

Це приблизно еквівалентно розміру болгарської економіки, але якщо розглядати це в контексті, це також приблизно те саме, що й річні продажі Tesla (власник Tesla Ілон Маск тепер найбагатша людина на планеті, і Гейтс мав це звання багато років), пише видання.

Співзасновник Microsoft та його колега-філантроп Воррен Баффет об'єднують свої мільярди через Фонд Гейтса, який він спочатку створив разом зі своєю тепер уже колишньою дружиною Меліндою.

Гейтс каже, що філантропія була прищеплена йому від початку. Його мати постійно говорила йому, що "з багатством прийшла і відповідальність його роздавати".

Планувалося оприлюднити суму у 100 мільярдів доларів у травні, на 25-ті роковини Фонду. Але Гейтс розкрив її ексклюзивно ВВС.

Гейтс сказав, що йому подобається роздавати свої гроші (і близько 60 мільярдів доларів його статків уже надійшло до Фонду).

Коли доходить до його повсякденного життя, він насправді не помічає різниці: "Я не приніс особистих жертв. Я не замовляв менше гамбургерів чи фільмів". Звичайно, він все ще може дозволити собі свій приватний літак та свої різні величезні будинки, зауважує видання.

Він планує роздати "переважну частину" свого статку, але вказав, що "багато" говорив зі своїми трьома дітьми про те, яка сума може бути правильною, щоб залишити їм.

Гейтс відповів на запитання, чи будуть вони бідними після того, як його не стане. "Не будуть", - відповідає він із швидкою посмішкою, додаючи: "В абсолютному вираженні у них все буде добре, у відсотковому співвідношенні це не гігантська цифра".

Ілон Маск став першою в історії людиною зі статками в $400 млрд11.12.24, 20:30 • 19375 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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