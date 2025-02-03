"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

Миллиардер Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, но оставить что-то и детям, рассказал он в интервью BBC, пишет УНН.

Детали

Билл Гейтс раскрыл новые цифры о том, сколько его благотворительный фонд потратил на борьбу с предотвращением заболеваний и сокращение бедности.

Я раздал более 100 миллиардов. Но мне еще есть что отдать - сказал Гейтс.

Это примерно эквивалентно размеру болгарской экономики, но если рассматривать это в контексте, это также примерно то же самое, что и годовые продажи Tesla (владелец Tesla Илон Маск теперь самый богатый человек на планете, и Гейтс имел это звание много лет), пишет издание.

Сооснователь Microsoft и его коллега-филантроп Уоррен Баффетт объединяют свои миллиарды через Фонд Гейтса, который он сначала создал вместе со своей теперь уже бывшей женой Мелиндой.

Гейтс говорит, что филантропия была привита ему с самого начала. Его мать постоянно говорила ему, что «с богатством пришла и ответственность его раздавать».

Планировалось обнародовать сумму в 100 миллиардов долларов в мае, на 25-ю годовщину Фонда. Но Гейтс раскрыл ее эксклюзивно ВВС.

Гейтс сказал, что ему нравится раздавать свои деньги (и около 60 миллиардов долларов его состояния уже поступило в Фонд).

Когда доходит до его повседневной жизни, он на самом деле не замечает разницы: «Я не принес личных жертв. Я не заказывал меньше гамбургеров или фильмов». Конечно, он все еще может позволить себе свой частный самолет и свои различные огромные дома, отмечает издание.

Он планирует раздать «подавляющую часть» своего состояния, но указал, что «много» говорил со своими тремя детьми о том, какая сумма может быть правильной, чтобы оставить им.

Гейтс ответил на вопрос, будут ли они бедными после того, как его не станет. «Не будут», - отвечает он с быстрой улыбкой, добавляя: «В абсолютном выражении у них все будет хорошо, в процентном соотношении это не гигантская цифра».

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