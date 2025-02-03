"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

ukenru
Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 14373 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
08:26 • 84367 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
07:40 • 69974 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 102580 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 131379 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 135501 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 164919 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 205749 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 171898 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153311 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

3 февраля, 00:48 • 50694 просмотра
Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов

Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов

3 февраля, 01:16 • 105160 просмотра
Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

3 февраля, 04:31 • 68533 просмотра
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

04:51 • 60160 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 47436 просмотра
публикации
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 47436 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 84408 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 175713 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 180055 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 201039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 16106 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 84408 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 109566 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 105597 просмотра
The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

2 февраля, 12:12 • 110111 просмотра
Актуальное
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

Киев  •  УНН

 • 14671 просмотра

Read in English

Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям «не такую уж и огромную» сумму.

Миллиардер Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, но оставить что-то и детям, рассказал он в интервью BBC, пишет УНН.

Детали

Билл Гейтс раскрыл новые цифры о том, сколько его благотворительный фонд потратил на борьбу с предотвращением заболеваний и сокращение бедности.

Я раздал более 100 миллиардов. Но мне еще есть что отдать

- сказал Гейтс.

Это примерно эквивалентно размеру болгарской экономики, но если рассматривать это в контексте, это также примерно то же самое, что и годовые продажи Tesla (владелец Tesla Илон Маск теперь самый богатый человек на планете, и Гейтс имел это звание много лет), пишет издание.

Сооснователь Microsoft и его коллега-филантроп Уоррен Баффетт объединяют свои миллиарды через Фонд Гейтса, который он сначала создал вместе со своей теперь уже бывшей женой Мелиндой.

Гейтс говорит, что филантропия была привита ему с самого начала. Его мать постоянно говорила ему, что «с богатством пришла и ответственность его раздавать».

Планировалось обнародовать сумму в 100 миллиардов долларов в мае, на 25-ю годовщину Фонда. Но Гейтс раскрыл ее эксклюзивно ВВС.

Гейтс сказал, что ему нравится раздавать свои деньги (и около 60 миллиардов долларов его состояния уже поступило в Фонд).

Когда доходит до его повседневной жизни, он на самом деле не замечает разницы: «Я не принес личных жертв. Я не заказывал меньше гамбургеров или фильмов». Конечно, он все еще может позволить себе свой частный самолет и свои различные огромные дома, отмечает издание.

Он планирует раздать «подавляющую часть» своего состояния, но указал, что «много» говорил со своими тремя детьми о том, какая сумма может быть правильной, чтобы оставить им.

Гейтс ответил на вопрос, будут ли они бедными после того, как его не станет. «Не будут», - отвечает он с быстрой улыбкой, добавляя: «В абсолютном выражении у них все будет хорошо, в процентном соотношении это не гигантская цифра».

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $400 млрд11.12.24, 20:30 • 19082 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
uorren-baffetУоррен Баффет
bill-geitsБилл Гейтс
tesla-incTesla Inc
ilon-maskЭлон Маск
bolgariyaБолгария
microsoftМайкрософт

Обратиться по вопросам размещения рекламы